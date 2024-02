Parlamento europeo, revocata immunità a Kaili per indagine su rimborsi

Si tratta di un caso relativo a frodi sulla gestione delle indennità parlamentari e sugli stipendi dei suoi assistenti, non correlato al presunto scandalo di corruzione Qatargate. La votazione per la revoca è avvenuta per alzata di mano ed è stata quasi unanime

