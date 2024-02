Usa, Camera approva l'impeachment del ministro degli Interni Mayorkas

La Camera Usa ha messo sotto accusa il ministro degli Interni Alejandro Mayorkas per l'emergenza sull'immigrazione. Con un unico voto di scarto, 214 a 213, i repubblicani riescono così nell'impeachment che gli era fallito la scorsa settimana mettendoli in profondo imbarazzo. La risoluzione probabilmente non farà molta strada in Senato, dove diversi repubblicani non ritengono che le azioni di Mayorkas possano essere descritte come 'gravi crimini e misfatti' che meritano una condanna. I conservatori hanno premuto e voluto fortemente la messa in stato d'accusa per mantenere alta la pressione su Joe Biden per l'emergenza al confine con il Messico.