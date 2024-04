Carla Bruni a Belve: "Adulterio non è peccato. Non sono un'ubriacona"

È chic, Carla Bruni. È composta, elegante, raffinata. Anche quando affronta temi scomodi, toglie sassi dalle scarpe. E sceglie di non censurarsi. Ospite di Francesca Fagnani, nella prima puntata della nuova stagione di Belve, l'ex top model ed ex première dame ha parlato della sua vita. Quella di oggi, ma anche di ieri. Quella dei rapporti non facili, anche se a volte non si sa spiegare il perché.

La solitudine del passato, la protezione del presente

La solitudine, quella vera, che t'attanaglia e t'incupisce, Carla Bruni l'ha vissuta in un castello francese. Era una bambina, aveva decine e decine di stanze a sua disposizione. Ma, dentro quelle mura, si sentiva profondamente sola. Mamma e papà non c'erano mai. "Talvolta non ricordo neppure i loro nomi", ha raccontato a Belve. Spiegando di non essere stata protetta, mai. Neppure quando ne aveva più bisogno. Anche perché Alberto Bruni Tedeschi, l'uomo che per anni ha pensato fosse suo padre, in realtà non lo era. Carla è figlia di Maurizio Remmert, "una persona deliziosa", che è grata di aver potuto incontrare. E che le ha dato un'altra sorella, Consuelo, giovane e risolta. Mentre lei, passerella dopo passerella, canzone dopo canzone, ha faticato a trovarsi. Ma ha imparato a capirsi, e a capire. Figlia di un amore adultero, non crede che il tradimento sia peccato. Sarebbe pronta persino a sopportarlo, ma non sopporterebbe l'amore. Se Nicholas (Sarkozy n.d.r.) dovesse innamorarsi di un'altra, probabilmente lo ammazzerrebbe, ha scherzato. Anche perché, l'ex presidente francese, ha saputo toglierle l'angoscia e la paura. Ha saputo proteggerla, come mai nessuno prima. Per lui, Carla è andata oltre. Ha trovato protezione, e ha dato comprensione. Anche se la politica non le piaceva, e il potere neppure.