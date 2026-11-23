"Il cancro ti cambia davvero. Cambia il tuo corpo, ti trasforma fisicamente; ma c'è un aspetto molto, molto più profondo in ciò che una diagnosi di cancro provoca in te". A parlare è la principessa Kate in un documentario di prossima uscita intitolato 'Heal', che raccoglie le sue riflessioni personali sulla malattia e sul suo percorso di guarigione. "La guarigione è un viaggio", afferma la principessa di Galles nel film estremamente intimo che andrà in onda su Bbc One il 29 novembre e che include immagini inedite che la ritraggono mentre affronta la 'Three Peaks Challenge' all'inizio di quest'anno, un'impresa che ha comportato la scalata delle vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles nell'arco di una sola giornata. "È evidente che non siamo fatti per affrontare le sfide della vita da soli", dice Kate fuori campo, mentre scorrono immagini di altri pazienti oncologici e della principessa che abbraccia i suoi familiari, tra cui William. "Spesso è proprio attraverso il dolore che ci rendiamo conto dell'esistenza di una bellezza più grande, che si cela oltre di esso", osserva. Catherine non ha mai reso noto il tipo di cancro che ha dovuto affrontare, ma nel marzo 2024 ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore e di essersi sottoposta a chemioterapia. Nel gennaio 2025 ha annunciato di essere in remissione, avviando nei mesi successivi un graduale ritorno agli impegni istituzionali. Il documentario, presentato da Kirsty Young, si preannuncia come il resoconto più completo e personale di questo percorso, offrendo una prospettiva diretta della principessa sull'impatto della malattia e su come lei stessa abbia affrontato il proprio processo di guarigione. Da allora è tornata a occuparsi delle sue attività benefiche e, all'inizio di questa settimana, si è recata in India insieme al principe William per la cerimonia dell'Earthshot Prize; si è trattato del loro primo viaggio all'estero per impegni ufficiali dopo le cure. Catherine è stata curata presso il Royal Marsden Hospital e i proventi della distribuzione di questo documentario, che verrà trasmesso anche in altri Paesi, saranno devoluti all'ente benefico per la lotta contro il cancro del Royal Marsden. Non è la prima volta che Kate esterna messaggi intimi, confessando le sue paure e fragilità. A inizio settembre del 2024 suscitò una grande emozione nell'opinione pubblica britannica il video in cui annunciava al Regno di aver finalmente completato mesi di chemioterapia. Le immagini girate ad agosto nel verde che circonda la residenza di campagna dei Galles nel Norfolk inglese erano accompagnate da una musica emotivamente coinvolgente e la mostravano sorridente, con William e i tre figli George, Charlotte e Louis, fra abbracci, gesti di affetto, corse nei campi, momenti di abbandono sulla spalla del marito. Fuori da ogni etichetta cerimoniale o affettazione simbolica di regalità, la principessa volle condividere con la sua gente, e con gli appassionati di vicende reali sparsi per il mondo, la prospettiva di una svolta. Tornando a confessare a cuore aperto fragilità, paure e riflessioni intime di una fase "incredibilmente dura" della sua vita, nel nome di un'umanità che accomuna tutti nella malattia, privilegiati e non, reali e sudditi, aristocratici e comuni cittadini.