Il risultato amplia l'ondata democratica nelle elezioni di metà mandato e aumenta la pressione sul partito affinché mantenga le promesse fatte agli elettori americani. I democratici si sono assicurati almeno 258 seggi alla Camera, in un successo elettorale di metà mandato senza precedenti dal 1992, conquistando finora 44 seggi in più rispetto alla precedente legislatura: quattro oltre i 40 ottenuti durante le prime elezioni di metà mandato di Donald Trump, nel 2018

I democratici hanno conquistato la più ampia maggioranza alla Camera dei rappresentanti degli ultimi trent'anni, dopo che ieri Chuck Hubbard ha sconfitto la deputata repubblicana Virginia Foxx nella Carolina del Nord.

Il risultato amplia l'ondata democratica nelle elezioni di metà mandato e aumenta la pressione sul partito affinché mantenga le promesse fatte agli elettori americani. I democratici si sono assicurati almeno 258 seggi alla Camera, in un successo elettorale di metà mandato senza precedenti dal 1992, conquistando finora 44 seggi in più rispetto alla precedente legislatura: quattro oltre i 40 ottenuti durante le prime elezioni di metà mandato di Donald Trump, nel 2018.

La soglia dei 258 seggi è stata raggiunta ieri, dopo che Foxx, secondo quanto riferito, ha riconosciuto la sconfitta contro il democratico Hubbard. Restano da assegnare altri quattro seggi alla Camera: uno in Minnesota, uno in Tennessee e due in Louisiana, dove si terranno i ballottaggi a dicembre. Il risultato, in una Camera composta da 435 membri, apre la strada a un governo diviso, con il Congresso nelle mani dei democratici e un presidente repubblicano alla Casa Bianca.

Rafforzati dalla vittoria, i democratici stanno preparando un programma per i primi cento giorni, volto ad affrontare l'elevato costo della vita, e un'ampia agenda di controllo sull'amministrazione Trump per il resto del suo secondo mandato.

"I democratici alla Camera si sono appena assicurati la più ampia maggioranza ottenuta da qualsiasi partito al Congresso in questo secolo. BOOM", ha scritto sui social Hakeem Jeffries, leader della minoranza democratica alla Camera. La maggioranza democratica sarà più ampia di qualsiasi risultato ottenuto dal partito dalle elezioni che portarono per la prima volta Bill Clinton alla presidenza nel 1992, quando conquistò 258 seggi, o da quelle del 2008, vinte da Barack Obama, quando ne ottenne 257. Resterà tuttavia al di sotto dei livelli record raggiunti durante l'era di Franklin D. Roosevelt, quando i democratici superarono i 300 seggi alla Camera.

I numeri sottolineano la portata straordinaria delle vittorie democratiche, che hanno interessato sia gli Stati tradizionalmente più repubblicani sia il Midwest e la costa orientale. Quando a gennaio assumeranno il controllo della Camera e del Senato, i democratici porteranno con sé il sostegno degli elettori, ma anche le loro aspettative di risultati concreti.

Al Senato, il partito ha conquistato una maggioranza di 56 seggi su 100, il vantaggio più ampio da oltre un decennio. Nell'ambito del programma per i primi cento giorni, i democratici intendono procedere rapidamente a votazioni per annullare i tagli a Medicaid approvati dai repubblicani e ripristinare i crediti d'imposta previsti dall'Affordable Care Act, che i repubblicani hanno lasciato scadere.

Hanno promesso di utilizzare i propri poteri di citazione e di avviare diverse indagini per riaffermare il ruolo del Congresso come contrappeso al potere presidenziale. Tra le inchieste previste figurano quelle volte ad accertare quanto Trump e la sua famiglia si siano arricchiti da quando il presidente è tornato alla Casa Bianca. Jeffries, destinato a diventare presidente della Camera, non ha escluso la possibilità di tentare di mettere Trump sotto impeachment per la terza volta.

Negli ultimi due anni, il presidente repubblicano della Camera Mike Johnson ha faticato a garantire il funzionamento dell'assemblea con una risicata maggioranza di 218 seggi contro 214, una situazione nella quale anche pochi deputati repubblicani potevano mandare all'aria il programma legislativo. L'ampio margine conquistato dai democratici offrirà invece alla nuova leadership uno spazio di manovra molto maggiore.

Jeffries, che si prepara a entrare nella storia come il primo afroamericano a presiedere la Camera dei rappresentanti, potrà permettersi di perdere il sostegno di decine di deputati democratici in una singola votazione e conservare comunque i 218 voti necessari per approvare i provvedimenti. I repubblicani avranno 173 seggi all'opposizione, uno dei risultati più bassi registrati dal partito negli ultimi decenni.