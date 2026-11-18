La Polizia Nazionale delle Filippine ha chiesto formalmente ai pubblici ministeri di incriminare Thomas Markle, padre della moglie del principe Harry, per reati legati a materiale pedopornografico. Le accuse sono state depositate nella provincia di Cebu dove l'uomo aveva risieduto per oltre un anno prima di rientrare negli Stati Uniti. Due i capi di imputazione: distribuzione di materiale pedopornografico e possesso di materiale illegale . La procura di Cebu sottoporrà ora le prove a una valutazione preliminare. Se gli elementi saranno ritenuti sufficienti, verrà emesso un mandato di comparizione formale affinché Markle risponda delle accuse.

Le indagini

Le indagini nelle Filippine sono partite lo scorso ottobre dopo che il fratellastro di Meghan, Thomas Markle Jr., ha consegnato alle autorità quattro scatoloni contenenti computer, telefoni, dischi rigidi e videocassette trovati nell'ex abitazione del padre a Cebu. Qui sarebbe stato rinvenuto materiale pedopornografico su tre schede di memoria e un telefono cellulare. "Le denunce saranno sottoposte a una valutazione preliminare" e, "se le prove lo giustificheranno", Thomas Markle verrà convocato per rispondere delle accuse nell'ambito dell'indagine, ha detto il procuratore Graeme Elmido. Thomas Markle Sr. si trova attualmente in stato di fermo negli Stati Uniti. Il 6 novembre 2026 era stato arrestato dall'FBI in Florida nell'ambito di un'indagine federale parallela, dopo il sequestro di circa 78 reperti tra diapositive, negativi e libri sospetti in due depositi a lui intestati a Los Angeles. L'uomo ha respinto tutte le accuse definendole “bugie malsane” e sostenendo che i file siano stati inseriti da altri.