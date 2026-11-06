California, Newsom commuta pena di morte in ergastolo per 548 detenuti

Per circa il 60% dei prigionieri in questione, bisogna aspettare l'approvazione della Corte Suprema della California. “Credo fermamente che l'uccisione di persone ad opera dello Stato sia incompatibile con i valori della California, metta in gioco le fondamenta del nostro sistema legale e sminuisca ciascuno di noi", ha detto il governatore dem annunciando la sua decisione. In California, nonostante la pena capitale sia ancora prevista, non viene eseguita una condanna a morte dal 2006 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

No alla pena di morte per centinaia di detenuti in California. Lo ha annunciato il governatore dello Stato americano, Gavin Newsom, che ha reso pubblica la sua intenzione di commutare in ergastolo senza sconti di pena le condanne di tutti i 548 prigionieri che attualmente si trovano nel braccio della morte. "Ho preso questa decisione perché credo fermamente che l'uccisione di persone ad opera dello Stato sia incompatibile con i valori della California, metta in gioco le fondamenta del nostro sistema legale e sminuisca ciascuno di noi", ha detto Newsom che a fine dicembre arriverà al termine dei suoi due mandati e non potrà più essere rieletto.

Nessuna condanna a morte dal 2006 in California La decisione del governatore democratico, però, da sola non è sufficiente. Per circa il 60% dei casi, a seconda della gravità del reato e di altre condizioni determinate dalle leggi locali, sarà infatti necessaria l'approvazione della Corte Suprema della California prima che la commutazione della pena diventi definitiva. Nonostante la pena capitale resti prevista dalla legislazione statale, in California non viene eseguita una condanna a morte dal 2006 e già nel 2019 Gavin Newsom aveva imposto una moratoria, ovvero una sospensione temporanea della pratica. su insider Midterm, donne e giovani trainano la blue wave