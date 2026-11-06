Dovrebbe essere alto 76 metri e sorgerebbe a ridosso del fiume Potomac, nel cuore della città. Con la sua imponenza oscurerebbe la prospettiva tra il Lincoln Memorial e il cimitero di Arlington. Politici, veterani e architetti si sono opposti e hanno fatto appello alla commissione urbanistica che, giovedì sera, aveva dato il via libera alla costruzione. La giudice Chutkan però ha bloccato il progetto per dare il tempo al tribunale di esaminare le istanze

Appello contro la costruzione

Il via libera alla costruzione era arrivato nella serata di giovedì da parte della Commissione nazionale per la pianificazione della capitale (Ncpc), che ha dato il nulla osta al progetto con otto voti favorevoli e quattro contrari. Alla stessa commissione si sono rivolti però un centinaio di persone, tra cui politici, veterani e architetti, spesso in rappresentanza di varie organizzazioni, che si sono dette contro la costruzione dell’arco e si sono appellate al buon senso sei membri dell’Ncpc. La costruzione del monumento voluto da Trump, proprio nei pressi del cimitero militare di Arlington, "disonorerebbe l'America, i nostri ideali e le nostre leggi", hanno affermato i veterani della guerra del Vietnam che hanno fatto sapere di aver avviato un'azione legale contro la costruzione dell’arco.