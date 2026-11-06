Giudice federale blocca il progetto dell'arco di trionfo voluto da Trump a WashingtonMondo
Dovrebbe essere alto 76 metri e sorgerebbe a ridosso del fiume Potomac, nel cuore della città. Con la sua imponenza oscurerebbe la prospettiva tra il Lincoln Memorial e il cimitero di Arlington. Politici, veterani e architetti si sono opposti e hanno fatto appello alla commissione urbanistica che, giovedì sera, aveva dato il via libera alla costruzione. La giudice Chutkan però ha bloccato il progetto per dare il tempo al tribunale di esaminare le istanze
Stop temporaneo al progetto dell’arco di trionfo voluto da Donald Trump a Washington. Con la sua altezza di oltre 76 metri, quindi ben 26 metri in più dell’Arco di Trionfo parigino al quale il nuovo monumento americano si ispira, si ergerebbe a ridosso del fiume Potomac, nei pressi del cimitero nazionale di Arlington. Un progetto di dimensioni imponenti nel cuore della città che oscurerebbe la prospettiva tra il Lincoln Memorial e il luogo in cui riposano centinaia di migliaia di militari americani. Per questo, subito dopo il via libera concesso da una commissione urbanistica, la giudice federale statunitense Tanya Chutkan ha stabilito che l'amministrazione del presidente repubblicano non potrà avviare la costruzione dell'arco per le prossime due settimane, il tempo necessario affinché il tribunale esamini le istanze che ne contestano la legittimità.
Appello contro la costruzione
Il via libera alla costruzione era arrivato nella serata di giovedì da parte della Commissione nazionale per la pianificazione della capitale (Ncpc), che ha dato il nulla osta al progetto con otto voti favorevoli e quattro contrari. Alla stessa commissione si sono rivolti però un centinaio di persone, tra cui politici, veterani e architetti, spesso in rappresentanza di varie organizzazioni, che si sono dette contro la costruzione dell’arco e si sono appellate al buon senso sei membri dell’Ncpc. La costruzione del monumento voluto da Trump, proprio nei pressi del cimitero militare di Arlington, "disonorerebbe l'America, i nostri ideali e le nostre leggi", hanno affermato i veterani della guerra del Vietnam che hanno fatto sapere di aver avviato un'azione legale contro la costruzione dell’arco.
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