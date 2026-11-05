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Dopo le midterm cosa cambierà nella politica estera di Trump?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Per rispondere a questa domanda si devono valutare diversi elementi: in primis come funziona la Costituzione americana. Ma al di là dei fattori tecnici e delle variabili politiche che ridimensionerebbero gli effetti dell'onda blu sul fronte degli esteri, il segnale elettorale del 3 novembre è stato così forte che persino per il presidente Usa potrebbe essere impossibile ignorarlo

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