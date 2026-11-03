"Lo sgombero del campo di Puerta del Sol si è svolto senza incidenti o episodi di violenza", hanno dichiarato fonti del governo cittadino di Madrid, riferendo che 334 persone sono state allontanate e due arrestate. In un post su Telegram, gli organizzatori della protesta l'hanno definita "una violenta operazione di polizia" che ha provocato diversi feriti a causa di "percosse" e dell'uso di gas lacrimogeni
La polizia ha smantellato nella notte un accampamento di tende di attivisti per il diritto alla casa a Madrid. Lo hanno riferito le autorità e gli stessi attivisti, che avevano allestito le tende da poco più di cinque settimane in una piazza nel cuore della capitale spagnola. "Lo sgombero del campo di Puerta del Sol si è svolto senza incidenti o episodi di violenza", hanno dichiarato fonti del governo cittadino di Madrid, riferendo che 334 persone sono state allontanate e due arrestate. In un post su Telegram, gli organizzatori della protesta l'hanno definita "una violenta operazione di polizia" che ha provocato diversi feriti a causa di "percosse" e dell'uso di gas lacrimogeni.
L'operazione della polizia
"Il dispositivo ha coinvolto 220 agenti della polizia nazionale e 180 della polizia municipale di Madrid, con il supporto dei vigili del fuoco e dei servizi sociali", ha precisato la delegazione del governo, esprimendo soddisfazione per "un'operazione che ha consentito di completare lo sgombero senza turbative violente dell'ordine pubblico". Gran parte della piazza - una zona molto frequentata dai turisti - è stata chiusa dalle forze dell'ordine, mentre erano in corso le operazioni di pulizia dell'area. La crisi abitativa, una delle principali preoccupazioni degli spagnoli, è tornata al centro del dibattito pubblico a fine settembre in seguito allo sfratto di Maricarmen Abascal, una pensionata madrilena di 87 anni deceduta pochi giorni dopo. L'episodio ha scatenato un'ondata di manifestazioni, tra cui l'allestimento di questo accampamento di protesta. Il primo ministro Pedro Sanchez ha indetto elezioni legislative anticipate per il 29 novembre non essendo riuscito a far approvare dal Parlamento due provvedimenti volti ad arginare tali problematiche.
Approfondimento
Spagna, approvati i 2 decreti per l’emergenza abitativa
Proteste per l'emergenza casa in Spagna, scontri a Valencia. FOTO
Continuano nel Paese i cortei di protesta per la crisi abitativa, innescati dallo sfratto dell’87enne Maricarmen dall’appartamento in cui viveva da 70 anni. Disordini a Valencia, tra arresti e agenti feriti. Venerdì il Parlamento ha detto no ai decreti del governo Sanchez per arginare la situazione. E sulla Spagna si agita lo spettro di elezioni anticipate