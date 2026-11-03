"Lo sgombero del campo di Puerta del Sol si è svolto senza incidenti o episodi di violenza", hanno dichiarato fonti del governo cittadino di Madrid, riferendo che 334 persone sono state allontanate e due arrestate. In un post su Telegram, gli organizzatori della protesta l'hanno definita "una violenta operazione di polizia" che ha provocato diversi feriti a causa di "percosse" e dell'uso di gas lacrimogeni

La polizia ha smantellato nella notte un accampamento di tende di attivisti per il diritto alla casa a Madrid. Lo hanno riferito le autorità e gli stessi attivisti, che avevano allestito le tende da poco più di cinque settimane in una piazza nel cuore della capitale spagnola. "Lo sgombero del campo di Puerta del Sol si è svolto senza incidenti o episodi di violenza", hanno dichiarato fonti del governo cittadino di Madrid, riferendo che 334 persone sono state allontanate e due arrestate. In un post su Telegram, gli organizzatori della protesta l'hanno definita "una violenta operazione di polizia" che ha provocato diversi feriti a causa di "percosse" e dell'uso di gas lacrimogeni.