''Non era una questione ideologica, era una questione di umanità''. Così il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato, al termine del Consiglio dei ministri, l'approvazione di due decreti legge sull'edilizia abitativa simili a quelli che la scorsa settimana erano stati respinti dal parlamento. "Sono convinto che se la maggioranza in parlamento volta le spalle ai cittadini su una delle questioni che più li preoccupano, come l'edilizia abitativa, i cittadini devono eleggere un nuovo parlamento", ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa. "Fino ad allora, il governo continuerà a governare, fornendo soluzioni ai problemi dei cittadini", ha aggiunto, come riporta El Paìs.