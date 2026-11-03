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New York, bambino muore di morbillo. È il primo caso in 30 anni

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Gli Stati Uniti stanno attraversando la peggiore epidemia di morbillo degli ultimi decenni, con 4800 casi segnalati, il numero più alto dal 1990

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Un bambino è morto a causa del morbillo nello stato di New York. Si tratta del primo decesso per questa malattia in 30 anni nello Stato. Lo ha reso noto la governatrice Kathy Hochul. Il bambino risiedeva nella contea di Lewis, nella parte settentrionale dello Stato, dove la malattia si è diffusa nell'ultimo mese. "Come madre e come nonna, non riesco a immaginare cosa stia passando questa famiglia", ha dichiarato la Hochul, accusando l'amministrazione Trump di aver indebolito le campagne di vaccinazione negli Stati Uniti e definendo il caso "un monito devastante su ciò che è in gioco quando Washington erode deliberatamente decenni di progressi nella protezione degli americani da malattie prevenibili".

La peggiore epidemia di morbillo degli ultimi decenni

Quella che il Paese sta vivendo è la più grave epidemia di morbillo degli ultimi decenni: secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, al 29 ottobre si contavano 4.834 casi segnalati in 47 Stati, il numero più alto dal 1990. Solo a New York sono stati diagnosticati oltre 160 casi e la governatrice ha dichiarato lo stato di emergenza il mese scorso a causa della diffusione della malattia. Gli esperti sanitari attribuiscono l'epidemia principalmente al calo dei tassi di vaccinazione.

Approfondimento

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Il ritorno del morbillo negli Usa

Il morbillo era stato sradicato negli Stati Uniti nel 2000, dopo anni di efficaci campagne di vaccinazione. Tuttavia, la malattia ha registrato una preoccupante ricomparsa negli ultimi anni, a causa del crescente scetticismo nei confronti dei vaccini e della diffidenza verso le autorità sanitarie. Il morbillo, che causa febbre, sintomi respiratori, eruzioni cutanee dolorose e, nei casi più gravi, polmonite e infiammazione cerebrale, continua a mietere decine di migliaia di vittime in tutto il mondo ogni anno. 

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