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In Pennsylvania, dove morbillo e vaccini irrompono nelle midterm

Cristiana Mancini

©Getty

A Lancaster il virus entra nelle case, raggiunge le donne incinte e mette a rischio i bambini non ancora nati. Intanto, la gestione dell’epidemia e la fiducia nei vaccini diventano terreno di scontro politico in vista delle midterm

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