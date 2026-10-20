Mondo
In Pennsylvania, dove morbillo e vaccini irrompono nelle midterm
A Lancaster il virus entra nelle case, raggiunge le donne incinte e mette a rischio i bambini non ancora nati. Intanto, la gestione dell’epidemia e la fiducia nei vaccini diventano terreno di scontro politico in vista delle midterm
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