Secondo le fonti consultate dal Guardian, il governo di Andy Burnham avrebbe elaborato un piano che consentirebbe agli studenti provenienti dall’Unione europea di pagare le stesse tasse universitarie previste per gli studenti britannici, e sarebbe disposto a spendere centinaia di milioni di sterline per compensare gli atenei. I funzionari britannici ribadiscono, tuttavia, che tali agevolazioni sulle tasse saranno concesse solo se l'Ue consentirà al Regno Unito di partecipare al programma industriale di stampo protezionistico che Bruxelles intende avviare, il quale prevede una preferenza europea negli appalti, principalmente per il settore della Difesa.

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