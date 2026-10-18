Brexit, quali Paesi vogliono ritorno del Regno Unito in Ue e quali no

Le possibili criticità del resto sono già state evidenziate lo scorso anno, da un sondaggio condotto da YouGov e ripreso dal Guardian: guardando solamente ai quattro Paesi più popolosi dell’Ue - Germania, Francia, Italia e Spagna - in tutti e quattro la maggioranza della popolazione si era detta a favore del ritorno di Londra nell’Ue. Ma interrogati sulla possibilità che il Regno Unito rientri nell’Unione con gli stessi privilegi che aveva in passato - per esempio non adottare l’euro e non aderire all’area Schengen - soltanto un terzo dei cittadini di Germania, Francia, Italia e Spagna si è detto favorevole.