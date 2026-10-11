Il primo ministro britannico ha affermato di aver chiesto se Mosca avesse tentato di influenzare il referendum del 2016 e di aver ricevuto una risposta affermativa. "Mi hanno risposto: sì, c'è stata un'interferenza", ha precisato

La Russia avrebbe interferito nel referendum sulla Brexit del 2016. A dirlo è stato il primo ministro britannico Andy Burnham, dopo aver chiesto chiarimenti sul coinvolgimento del Cremlino nelle elezioni di 10 anni fa al suo insediamento a Downing Street. Il premier ha affermato di aver chiesto se Mosca avesse tentato di influenzare il referendum e di aver ricevuto conferma in tal senso. Intervenendo al podcast The Rest is Politics, Burnham ha aggiunto: "Quando sono arrivato a Downing Street, ho posto la seguente domanda: c'è stata un'interferenza da parte della Russia nel referendum del 2016? Ho ricevuto una risposta chiara: sì, c'è stata".

L'interferenza russa sul referendum Brexit

Le dichiarazioni di Burnham segnano un significativo allontanamento dalla posizione assunta dai precedenti governi conservatori, secondo cui non vi erano prove di un'interferenza russa nel referendum. Tuttavia, Burnham non ha rivelato chi gli abbia fornito tale valutazione, su quali prove si basi o se eventuali interferenze abbiano influenzato l'esito della votazione. Un rapporto della commissione parlamentare per l'intelligence e la sicurezza, pubblicato nel 2020, ha criticato il governo e i servizi segreti per non aver indagato adeguatamente sulle potenziali interferenze russe nel referendum. La commissione interpartitica ha rilevato che i ministri non avevano richiesto una valutazione completa delle attività di Mosca, nonostante le prove di tentativi di influenzare la politica britannica attraverso organi di stampa e account sui social media sostenuti dallo Stato russo.

Commissione interpartitica: "Il governo non fornì valutazioni post-voto"

Secondo quanto affermato, il governo non avrebbe fornito alcuna valutazione post-referendum sui tentativi di interferenza russa, a differenza dell'indagine condotta negli Stati Uniti dopo le elezioni presidenziali del 2016. Il comitato ha inoltre affermato che, a prescindere dal successo o meno di tali tentativi, è importante stabilire se uno Stato ostile abbia cercato di influenzare un processo democratico.