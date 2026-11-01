Usa, spari dopo partita di football in Alabama: un morto e 8 feriti

La sparatoria è avvenuta a Birmingham nei pressi del Legion Field al termine del Magic City Classic. Una delle vittime è in condizioni critiche, mentre la polizia ha fermato una persona per interrogarla. Le indagini sono in corso e diverse armi sono state sequestrate sulla scena ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta sabato sera a Birmingham, in Alabama, nei pressi del Legion Field, lo stadio che aveva ospitato poche ore prima il tradizionale incontro di football americano Magic City Classic.

Colpite nove persone Secondo quanto riferito dalla polizia locale, i colpi sono stati esplosi poco dopo le 19:50 nell'isolato 400 di Grayman Avenue West. "Gli agenti intervenuti hanno trovato diverse persone colpite", ha dichiarato il portavoce della polizia Darrell Freeman durante una conferenza stampa. In totale nove persone sono state raggiunte dai proiettili: una è deceduta, una seconda versa in condizioni critiche, mentre le altre sette sono ricoverate in condizioni stabili. Leggi prima Sparatoria in negozio articoli per Halloween in California, un morto