Usa, spari dopo partita di football in Alabama: un morto e 8 feriti

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Usa, spari dopo una partita di football in Alabama: un morto e 8 feriti

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La sparatoria è avvenuta a Birmingham nei pressi del Legion Field al termine del Magic City Classic. Una delle vittime è in condizioni critiche, mentre la polizia ha fermato una persona per interrogarla. Le indagini sono in corso e diverse armi sono state sequestrate sulla scena

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Una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta sabato sera a Birmingham, in Alabama, nei pressi del Legion Field, lo stadio che aveva ospitato poche ore prima il tradizionale incontro di football americano Magic City Classic.

Colpite nove persone

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, i colpi sono stati esplosi poco dopo le 19:50 nell'isolato 400 di Grayman Avenue West. "Gli agenti intervenuti hanno trovato diverse persone colpite", ha dichiarato il portavoce della polizia Darrell Freeman durante una conferenza stampa. In totale nove persone sono state raggiunte dai proiettili: una è deceduta, una seconda versa in condizioni critiche, mentre le altre sette sono ricoverate in condizioni stabili. 

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Una persona fermata

Freeman ha spiegato che sulla scena della sparatoria sono state recuperate e sequestrate diverse armi da fuoco. Una persona è stata fermata e trasferita al quartier generale della polizia per essere interrogata. Le indagini sono ancora in corso, le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

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