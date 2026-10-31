Sparatoria in negozio articoli per Halloween in California, un morto

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Sparatoria in un negozio di articoli per Halloween in California, un morto e 6 feriti

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©IPA/Fotogramma

Il conflitto a fuoco è avvenuta, in particolare, in un negozio della catena "Spirit Halloween" all'interno di un centro commerciale a Fairfield, a circa 76 chilometri a nord-est di San Francisco. Il capo della polizia locale, Dan Marshall, ha confermato ai media che la polizia non ha ancora identificato il o i responsabili della sparatoria

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Almeno una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite in una sparatoria che si è scatenata all'interno di un negozio di articoli per Halloween nel nord della California. Lo ha segnalato la polizia locale, spiegando anche che gli investigatori non hanno ancora identificato il responsabile. 

Le indagini degli investigatori

La sparatoria è avvenuta, in particolare, in un negozio della catena "Spirit Halloween" all'interno di un centro commerciale a Fairfield, a circa 76 chilometri a nord-est di San Francisco. Il capo della polizia locale, Dan Marshall, ha confermato ai media che una persona è morta e altre sei sono state ricoverate in ospedale con ferite da arma da fuoco. Almeno tre di loro risultano essere in gravi condizioni, ha poi aggiunto. "La scena del crimine e le indagini sono ancora in corso", ha dichiarato Marshall, specificando che la polizia non ha ancora identificato il "sospetto o i sospetti" responsabili di quanto accaduto.

La celebrazione di Halloween

La sparatoria è avvenuta poche ore prima dell'inizio di Halloween che si celebra proprio oggi anche negli Stati Uniti. 

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