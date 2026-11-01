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Oceania, terremoto di magnitudo 6 a Vanuatu, nessun allarme tsunami

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L'epicentro è stato localizzato a circa 165 chilometri a nord-ovest della città di Port-Olry, sull'isola di Espiritu Santo. L'Usgs ha classificato l'evento con livello verde, indicando un basso rischio di conseguenze gravi

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Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito il nord-ovest di Vanuatu, Stato insulare nell'Oceano Pacifico meridionale. La scossa è stata rilevata dall'istituto geologico americano Usgs alle 22:47 ora locale, corrispondenti alle 12:47 in Italia.

Epicentro vicino a Espiritu Santo

Secondo le rilevazioni dell'Usgs, l'epicentro è stato localizzato a circa 165 chilometri a nord-ovest della città di Port-Olry, sull'isola di Espiritu Santo, la più grande dell'arcipelago di Vanuatu.

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Nessun allerta tsunami

Nelle prime ore successive al sisma non è stato emesso alcun allarme tsunami. Il sistema di valutazione dell'agenzia statunitense ha classificato il sisma con il livello verde, il più basso della sua scala di allerta, il che indica una probabilità ridotta di conseguenze gravi. 

Terremoto Vanuatu
Epicentro sisma Vanuatu - USGS

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