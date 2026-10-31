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Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nell'Aquilano: i dati dell'Ingv

Cronaca
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La scossa è stata registrata ieri, 30 ottobre, quando erano le 21:45. Stando a quanto riporta l'Ingv, l'epicentro è stato localizzato in un'area situata a nord-ovest dell'Aquila

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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata ieri, 30 ottobre, quando erano le 21:45, nell'Aquilano. In base a quanto emerso rispetto ai dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'epicentro è stato localizzato a circa 2 chilometri a est di Barete, più precisamente nell'area situata a nord-ovest dell'Aquila, alle coordinate 42.4577 di latitudine e 13.3055 di longitudine. 

L'area dell'Aquilano interessata dalla scossa di terremoto - ingv.it
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