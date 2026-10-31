Sabato 31 ottobre lo scontro non si è placato. La giudice Anna Korwin-Piotrowska, che aveva notificato la sospensione di Swieczkowski spiegando che la misura era necessaria per ripristinare lo stato di diritto, ha emanato le prime direttive per permettere ai togati, inclusi i neonominati, di svolgere le proprie funzioni al di fuori della sede del tribunale. Nel frattempo, il presidente Nawrocki ha tenuto consultazioni urgenti con i gruppi del Parlamento polacco. In serata ha parlato anche Tusk. "L'attacco alla Corte è un'altra fase del processo di distruzione dello stato di diritto da parte del PiS. Uno Stato democratico deve essere capace di far rispettare la giustizia", ha detto il premier alla nazione. Ha poi puntato il dito contro Nawrocki: “Un politico non può entrare in tribunale per emettere ordini o intimidire i giudici, anche se è presidente". E ancora: "Abbiamo assistito a eventi scandalosi. Vorrei tanto che non si vedessero queste scene in Polonia, ma la via per la calma non può essere cedere all'illegalità o alla violenza". E ha assicurato che non scenderà a compromessi su questa questione.