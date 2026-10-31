Polonia, tensioni dopo sospensione presidente Corte costituzionale

Le tensioni hanno costretto la polizia a circondare la sede della Corte sono nate dopo che un giudice nominato dall'attuale governo, Anna Korwin-Piotrowska, ha disposto la sospensione del presidente della Corte, Bogdan Swieczkowski, e del suo vice ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha interrotto un viaggio in Africa mentre era in volo dopo che questa sera la polizia in assetto antisommossa è stata schierata attorno alla Corte costituzionale del Paese, in seguito alla sospensione del suo presidente, un episodio che si inserisce nello scontro in corso tra il governo centrista e la destra nazionalista. Decine di agenti hanno presidiato l'ingresso della corte, mentre i sostenitori del partito di opposizione di destra "Diritto e Giustizia" (PiS) protestavano contro la rimozione del presidente della Corte costituzionale, Bogdan Swieczkowski. "Tutte le persone che partecipano a queste azioni commettono il reato di colpo di stato", ha scritto la corte sul suo profilo X, mentre alcuni manifestanti hanno gridato "Tusk traditore", contestando il governo del primo ministro Donald Tusk. Alcuni partecipanti hanno pregato tenendo in mano rosari cattolici e immagini sacre. La polizia ha riferito di aver arrestato tre persone che avevano tentato di entrare nel complesso della corte.

Il presidente Nawrocki incontra il capo della corte costituzionale sospeso Nel frattempo, il presidente polacco Karol Nawrocki ha incontrato il presidente sospeso della Corte costituzionale, Bogdan Swieczkowski e il primo presidente della corte, Zbigniew Kapiński, nel quadro della crisi istituzionale causata dalla destituzione dello stesso Swieczkowski. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali iniziative che verranno intraprese. Nawrocki è considerato un alleato del precedente governo nazionalista polacco del partito Diritto e Giustizia (PiS), e all'inizio di quest'anno si è rifiutato di far prestare giuramento a tre dei sei giudici nominati dal parlamento, mentre Swieczkowski - che era viceministro della giustizia sotto il PiS - si è rifiutato di consentire ai giudici eletti dall'attuale maggioranza parlamentare di assumere le proprie funzioni. La sospensione del presidente della corte è stata annunciata da un'altra giudice, Anna Korwin-Piotrowska, la quale ha dichiarato che tale misura era necessaria per "ripristinare lo stato di diritto". La giudice - che ha assunto l'incarico di presidente della corte - si è detta pronta a incontrare Nawrocki presso il palazzo presidenziale per allentare la tensione e risolvere la crisi, secondo quanto riferito dall'agenzia polacca Pap.