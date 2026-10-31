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Albania, proteste degli studenti a Tirana: sassi e molotov contro la polizia

Mondo
©IPA/Fotogramma

Gruppi di studenti si sono riuniti davanti alla sede del Ministero dell'Educazione per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama. Durante la manifestazione si sono registrati scontri e tensioni con le forze dell'ordine. Dopo aver incendiato alcuni cassonetti dei rifiuti, i manifestanti hanno lanciato sassi e bombe molotov contro la polizia, che ha risposto con idranti e lacrimogeni

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Ancora proteste violente in Albania. A Tirana gruppi di studenti si sono riuniti davanti alla sede del Ministero dell'Educazione per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama. Durante la manifestazione si sono registrati scontri e tensioni con le forze dell'ordine. Dopo aver incendiato alcuni cassonetti dei rifiuti, i manifestanti hanno lanciato sassi e bombe molotov contro la polizia, che ha risposto con idranti e lacrimogeni. La folla, ridotta a causa anche di una fitta pioggia, si è poi ritirata e diretta verso il Palazzo di governo.

Le proteste a Tirana

L'opposizione di centrodestra, guidata da Sali Berisha, ha tentato di unirsi alla manifestazione degli studenti, ma è stata respinta. "L'opposizione siamo noi", hanno dichiarato i giovani, i quali avevano creato anche un cordone per ostacolare l'avanzare dei militanti dell'opposizione.

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