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Albania, maxi multe per chi partecipa a proteste violente

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Il governo del primo ministro Edi Rama ha adottato misure che prevedono multe fino a 500.000 lek (5.500 euro) per "chiunque scelga di rimanere all'interno di una folla" che compie atti di violenza o saccheggio in uno spazio pubblico, o per chiunque "occulti la propria identità".

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L'Albania ha introdotto multe fino a 5.500 euro per i manifestanti che partecipano a una protesta che sfocia in violenza, anche se non commettono personalmente atti di violenza. La decisione è un tentativo del governo di reprimere le manifestazioni che chiedono le dimissioni del primo ministro. Tirana, è stata sconvolta per mesi da proteste antigovernative che negli ultimi giorni sono degenerate in violenti scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti. Il movimento, privo di una leadership definita, è nato pacificamente a maggio con manifestazioni contro un progetto di costruzione di un hotel di lusso in una riserva naturale, sostenuto dal genero del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner. 

L'escalation

A metà ottobre, la situazione si è trasformata in un'ondata di proteste studentesche contro la presunta corruzione, le carenze del sistema sanitario e la mancanza di prospettive per i giovani in un Paese di 2,3 milioni di abitanti. Il governo del primo ministro Edi Rama ha adottato provvedimenti legislativi che impongono multe fino a 500.000 lek (5.500 euro, 6.130 dollari) a "chiunque scelga di rimanere in una folla" che compie atti di violenza o saccheggio in uno spazio pubblico, o "nasconda la propria identità". Lo stipendio medio lordo in Albania è di 930 euro al mese. Alla polizia sono stati inoltre conferiti poteri per limitare temporaneamente gli assembramenti in determinate aree, comprese quelle in prossimità di istituti scolastici, sanitari e governativi, qualora sussista un rischio di violenza. 

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Il precedente

Domenica Rama ha dichiarato di essersi ispirato a una legge francese, approvata dalla camera alta del parlamento, che renderebbe i manifestanti finanziariamente responsabili dei danni causati durante le proteste di piazza. 

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