Ormai è considerata un’emergenza globale. Il fenomeno della "manosphere", ossia il dilagare di una certa subcultura maschile sui social media, secondo un rapporto pubblicato da The Lancet, rivista medica britannica d'impatto internazionale, rappresenta un problema di "salute pubblica". Lo studio fa riferimento alla diffusione giudicata allarmante nella comunità del web di contenuti che promuovono "mascolinità tossica, misoginia e vittimizzazione del maschilismo". Mentre incolpano il femminismo della 'crisi del maschio contemporaneo', dell'incremento dei problemi di salute mentale fra gli uomini e addirittura di alcuni casi di violenza sulle donne. Un approccio che - sottolineano i ricercatori - spinge uomini e ragazzi a cercare alibi invece di cercare "l'aiuto", medico e psicologico, di cui talora hanno bisogno. "Riqualificando la 'manosphere' (traducibile in italiano come 'manosfera' oppure 'uomosfera' o 'androsfera', ndr) alla stregua di una questione di salute pubblica, noi puntiamo a coinvolgere le leve politiche che approcci anche sanitari possono fornire", ha sottolineato a Bbc Radio4 la professoressa Sarah Hawkes, docente alla University College London e co-autrice del rapporto.