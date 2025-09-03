Siti sessisti, individuato il gestore: si indaga su un 45enne

Secondo quanto rivelato da "Domani", dietro il sito Phica.eu ci sarebbe un uomo residente in Toscana. Sarebbe stato lui a gestire, in anonimato, la piattaforma che si appoggiava su server stranieri. L'uomo è già stato ascoltato a Firenze. Proseguono le indagini

Ci sarebbe un uomo di 45 anni che risiede a Scandicci (Firenze) dietro il sito Phica.eu, finito al centro dello scandalo per la pubblicazione di migliaia di foto e video privati senza consenso. La notizia è stata pubblicata ieri, 2 settembre, da Domani. Ora, sull’uomo si starebbero concentrando le indagini: sarebbe lui, secondo gli accertamenti, l’amministratore del sito che si sarebbe nascosto dietro i nickname “Phicamaster” e “Bossmiao” per gestire in anonimato la piattaforma che si appoggiava su server stranieri. Il 45enne è già stato ascoltato a Firenze dopo la denuncia presentata dalla sindaca Sara Funaro, le cui foto - con quelle di altre esponenti politiche - erano finite sul sito Phica.eu con commenti sessisti e volgari.

Proseguono le indagini

Intanto si è tenuto un vertice in Procura a Roma sul caso: gli investigatori della Polizia postale hanno incontrato ieri, per circa due ore, il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini che, a breve, acquisirà una prima informativa. Poi verrà aperto un fascicolo. Fra i reati che potrebbero essere ipotizzati dai pm capitolini ci sono diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612 ter.), diffamazione ed estorsione.

Il post dell'admin

Intanto, sulla homepage del sito, l'admin ha pubblicato un lungo post in cui respinge "ufficialmente" le accuse di estorsione. Nel messaggio, corredato da una serie di screenshot, ricostruisce la vicenda iniziata a dicembre del 2023 quando un utente ha chiesto la rimozione di un messaggio di una persona iscritta a Onlyfans, in qualità di marito e agente. Dopo aver eliminato "sempre gratuitamente" una serie di contenuti, a dicembre, avrebbe consigliato un "servizio di ricerca proattiva", per non "perdere tempo a cercare i link sulle varie piattaforme e segnalarle". "Ovviamente questo è un servizio a pagamento”, viene spiegato nel post utilizzando un paragone: "Se ordini una pizza e vai a prenderla di persona, non paghi alcun supplemento; la pizzeria però può proporti la consegna a domicilio con un costo aggiuntivo". Da lì partono le offerte economiche con "sconti" di 300 euro e ci si accorda per il pagamento con la prova della rimozione del 100% dei link esterni a piattaforme di streaming. Poi però tra i due sarebbe nata una "polemica" sul lavoro svolto più o meno bene e minacce di denunce.

L'intervento degli avvocati

E, dopo la pioggia di segnalazioni arrivate in poche ore per la class action lanciata dalla nota matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, sono intervenuti sulla vicenda anche gli avvocati dell'Unione Nazionale Camere Civili che parlano di una "rete sotterranea e ramificata di gruppi analoghi nei quali la violenza digitale si perpetua ogni giorno, alimentata dall'anonimato e dall'assenza di un'adeguata cultura del rispetto". Per questo chiedono "alle istituzioni e alle piattaforme digitali un impegno concreto e immediato"