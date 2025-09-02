Siti sessisti, si indaga per estorsione: oggi il vertice in Procura

Oltre al revenge porn, tra i reati su cui i magistrati potrebbero essere spinti ad indagare in merito al caso dei siti sessisti: estorsione a danno delle vittime, diffamazione aggravata e violazione della privacy. Oggi in Procura si riunirà un vertice che deciderà sull'apertura di un fascicolo. ascolta articolo

La procura di Roma si riunirà oggi per analizzare il materiale raccolto attraverso il lavoro svolto dalla polizia postale sui siti sessisti dove sono migliaia le foto e i video privati pubblicati senza consenso. Dopo aver ricevuto un'informativa particolarmente dettagliata degli investigatori, non si esclude che possa configurarsi anche il reato di estorsione. Una delle vittime, infatti, ha dichiarato nei giorni scorsi a Repubblica di aver ricevuto la richiesta da parte del sito Phica.eu, che contava più di 38mila iscritti e che era in piedi da vent'anni, di versare "mille euro al mese" per ottenere la rimozione di contenuti sensibili, ovvero sue foto. I magistrati potrebbero quindi essere spinti ad indagare anche su altre fattispecie di reato, oltre al revenge porn, tra cui diffamazione aggravata, violazione della privacy e diffusione di immagini a contenuto sessuale.

Il pool dei legali per raccogliere le segnalazioni In poche ore sono state diverse le segnalazioni raccolte dall'avvocata Annamaria Bernardini de Pace che nei giorni scorsi ha lanciato una class action dopo l'esplosione dello scandalo delle foto rubate, anche a politiche, attrici e influencer, finite sulla piattaforma Phica.eu. Assieme a un pool di 12 legali, la nota matrimonialista ha già "raccolto qualche centinaio" di segnalazioni di donne, soprattutto "attraverso associazioni", relative al forum sessista. Il lavoro per intraprendere azioni penali è iniziato attraverso denunce anche civili, con richieste di risarcimento alle piattaforme interessate. "L'idea - ha spiegato Bernardini de Pace - è quella di "violentare" la giurisprudenza, così come sono state violentate queste donne che hanno subito uno stupro di gruppo. Se riuniremo mille denunce forse i giudici si preoccuperanno di questo fenomeno". Leggi anche Siti sessisti, garante della privacy: "Segnalateci i casi"