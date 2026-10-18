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Macron dopo le proteste in Francia: "Nulla giustifica o spiega quanto successo"

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Lo ha detto il presidente francese alla Nazione, all'indomani degli scontri nel Paese contro il carovita

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"Nulla giustifica o spiega quanto successo. Stasera proviamo rabbia e vergogna per i fatti, ieri è stata usata violenza inaudita contro le forze dell'ordine. La giustizia dev'essere esemplare". Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron in un discorso alla nazione, all’indomani delle proteste contro il carovita in Francia, sfociate in violenti scontri con la polizia. Circa 2mila persone sono state fermate in tutto il Paese, come reso noto dall ministro dell'Interno, Laurent Nunez, che nel primo pomeriggio ha aggiornato i numeri resi noti questa mattina.

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Proteste in Francia, municipio di Limoges incendiato dai manifestanti

La manifestazione contro il carovita è degenerata in violenze: alcuni individui hanno danneggiato lo storico edificio e appiccato un rogo che ha raggiunto il tetto. Il rogo ha distrutto la sala dei matrimoni e dell'anagrafe, mentre i pompieri stanno lottando per fronte alla violenza delle fiamme. Il sindaco: 'Atto deliberato compiuto da vandali. Catastrofe per il patrimonio' 

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