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La manifestazione contro il carovita è degenerata in violenze: alcuni individui hanno danneggiato lo storico edificio e appiccato un rogo che ha raggiunto il tetto. Il rogo ha distrutto la sala dei matrimoni e dell'anagrafe, mentre i pompieri stanno lottando per fronte alla violenza delle fiamme. Il sindaco: 'Atto deliberato compiuto da vandali. Catastrofe per il patrimonio'