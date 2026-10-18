Un grave “incidente" ha provocato un incendio "tragico e significativo" in una base militare di addestramento a Wainwright, Alberta, nel Canada occidentale. Sarebbero almeno sette i morti e diverse decine i feriti, secondo un bilancio ancora provvisorio pubblicato dall'emittente canadese Global News. Il governo canadese ha confermato la presenza di vittime, senza però fornire cifre precise. Secondo quanto riferito dall'esercito canadese, l'incendio si è verificato ieri durante un'esercitazione. "Non ricordo un incidente di questo tipo negli ultimi tempi”, ha dichiarato il ministro della Difesa David McGuinty. Il primo ministro Mark Carney ha espresso solidarietà alle persone coinvolte. Secondo le autorità locali, le fiamme, che hanno superato la recinzione della base, sarebbero state alimentate dai forti venti. Per i soccorritori è "un disastro, un numero di pazienti superiore a quello che chiunque di noi vorrebbe contare", ha raccontato un medico ai media canadesi. Mobilitati tutti gli ospedali della zona per accogliere i feriti.

Esercito canadese: “Incendio durante un'esercitazione”

L'esercito canadese ha confermato che l'incendio si è verificato durante un'esercitazione intorno alle 16 (ora locale) di sabato 17 ottobre. Come riferito in una nota, “le fiamme si sono propagate rapidamente oltre i confini dell'area di addestramento. I servizi di emergenza militari e civili sono intervenuti tempestivamente per contenere l'incendio e fornire assistenza alle persone coinvolte in questo tragico evento”. “Mentre i soccorritori proseguono il loro lavoro e la situazione continua a evolversi, l'entità complessiva dell'accaduto è ancora in fase di valutazione. La nostra priorità immediata è sostenere le persone colpite e informare i familiari. Non verranno forniti dettagli su vittime o feriti finché tale procedura non sarà completata. Le Caf stanno collaborando strettamente con i servizi di emergenza, le autorità locali e altri partner per supportare le operazioni di soccorso. La sicurezza e l'incolumità del personale delle Caf, delle loro famiglie e dei membri della comunità circostante rimangono la massima priorità. Le Forze armate canadesi forniranno ulteriori informazioni non appena saranno disponibili”, prosegue la nota.

Le reazioni

La premier dell'Alberta, Danielle Smith, ha descritto l'incendio come "significativo e tragico”, affermando che ha coinvolto molti militari. Le autorità stanno ancora cercando di chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. Secondo quanto riferito da diverse fonti delle forze armate canadesi a Global news, l'incendio si sarebbe sviluppato intorno alle 16 locali di ieri durante attività di addestramento con fuoco vivo: sarebbe stata colpita una conduttura o un pozzo di gas all'interno della base, provocando un'esplosione. Il ministro della Difesa canadese, David McGuinty, ha definito quella in corso una "situazione molto delicata e in piena evoluzione", come riportato dall'emittente Ctv. Ha inoltre spiegato che le Forze armate canadesi, il Dipartimento della Difesa nazionale e altri enti federali stanno collaborando con le autorità "per mobilitare tutto il sostegno necessario e per ricostruire i dettagli di quanto accaduto". Anche il leader dell'opposizione conservatrice canadese, Pierre Poilievre, ha riferito di aver parlato con il primo ministro Carney e con il ministro della Difesa per offrire sostegno alle persone colpite. "Preghiamo tutti per Wainwright", ha scritto sui social, invitando i residenti a seguire le istruzioni di emergenza e a lasciare libere le strade per agevolare i soccorsi. La base militare di Wainwright è uno dei centri di addestramento più attivi del Canada, dove i soldati si preparano alle operazioni di combattimento. Ospita il Centro di addestramento alle manovre canadese, che organizza esercitazioni realistiche sul campo di battaglia, e il Centro di addestramento della terza Divisione canadese, dedicato alla formazione militare.

Ospedali mobilitati per l'emergenza: "Travolti dal numero di feriti"

"Si tratta di un numero di pazienti superiore a quello che chiunque di noi vorrebbe contare in questo momento. È un disastro. È un disastro che si verifica una volta ogni 15-25 anni". Così ha descritto la gravità della situazione Warren Thirsk, medico del pronto soccorso del Royal Alexandra Hospital di Edmonton, capoluogo dell'Alberta, intervistato dalla Cbc. Il medico ha spiegato che a Edmonton è stato attivato il codice arancione, un protocollo di risposta alle emergenze necessario per assistere l'elevato numero di pazienti trasportati dagli ospedali di Wainwright agli ospedali della città. I pazienti vengono dirottati verso gli ospedali di tutta la città e sono state chiamate altre squadre mediche per far fronte all'afflusso di pazienti. Secondo Thirsk, le strutture sanitarie di Wainwright sono state "completamente sopraffatte" dal numero di persone bisognose di cure. Questo numero di pazienti travolgerebbe la città di Edmonton, ed è per questo che stiamo predisponendo tutte le nostre risorse e mobilitandoci per rispondere come se si trattasse della nostra città”, ha aggiunto.