I roghi che da giorni colpiscono il Paese nordamericano hanno prodotto vaste colonne di fumo che rapidamente si sono estese su diverse città statunitensi da Detroit a Chicago e Washington, dove le autorità hanno emanato un'allerta per qualità dell'aria "molto insalubre". Il timore è che la nube possa spingersi sui cieli di East Rutherford, nel New Jersey, teatro domenica 19 luglio della finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna