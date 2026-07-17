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Incendi in Canada, allerta fumo negli Stati Uniti: timori per la finale dei Mondiali. FOTO

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I roghi che da giorni colpiscono il Paese nordamericano hanno prodotto vaste colonne di fumo che rapidamente si sono estese su diverse città statunitensi da Detroit a Chicago e Washington, dove le autorità hanno emanato un'allerta per qualità dell'aria "molto insalubre". Il timore è che la nube possa spingersi sui cieli di East Rutherford, nel New Jersey, teatro domenica 19 luglio della finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna

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