USA, Detroit avvolta dal fumo degli incendi in Canada

Il fumo proveniente dai vasti incendi boschivi in Canada ha avvolto Detroit, dove la qualità dell'aria ha raggiunto livelli tra i peggiori al mondo secondo IQAir. Le autorità hanno invitato i residenti a limitare le attività all'aperto e a restare in casa, soprattutto le persone più vulnerabili, mentre la nube si è estesa su ampie aree degli Stati Uniti e dell'Ontario.
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