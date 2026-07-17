USA, Detroit avvolta dal fumo degli incendi in Canada

Il fumo proveniente dai vasti incendi boschivi in Canada ha avvolto Detroit, dove la qualità dell'aria ha raggiunto livelli tra i peggiori al mondo secondo IQAir. Le autorità hanno invitato i residenti a limitare le attività all'aperto e a restare in casa, soprattutto le persone più vulnerabili, mentre la nube si è estesa su ampie aree degli Stati Uniti e dell'Ontario.