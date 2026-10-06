Gli indipendentisti del Parti québécois hanno vinto le elezioni in Quebec. Si appresterebbero quindi a formare il prossimo governo della provincia francofona canadese, dove hanno promesso di indire un nuovo referendum sull'indipendenza.

La questione del referendum

In base alle prime proiezioni dell'emittente pubblica CBC/Radio-Canada e del canale CTV News, il leader del Parti québécois, l'avvocato quarantanovenne Paul Saint-Pierre Plamondon diventerà il nuovo primo ministro della provincia, un territorio dotato di ampie competenze amministrative e popolato da 9 milioni di abitanti. Il ritorno al potere di questa formazione politica – che non guida la provincia dal 2014 – rappresenta una sfida significativa per il primo ministro del Canada Mark Carney. Il Parti québécois ha infatti promesso di indire un nuovo referendum sull'indipendenza del Quebec. Tuttavia, il suo leader ha precisato che attenderà la fine del mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, nel gennaio 2029, poiché l'attuale escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada non offre "un clima sereno per riflettere sul nostro futuro". Qualora dovesse svolgersi, si tratterebbe del terzo referendum organizzato in Quebec, dopo quelli del 1980 (quando i federalisti vinsero nettamente) e del 1995 (il risultato fu estremamente combattuto con appena il 50,58% dei voti a favore della permanenza nel Canada).

Le parole del partito vincitore

Il Quebec "merita di essere un paese" sovrano, ha ribadito Paul Saint-Pierre Plamondon: "La coraggiosa lotta dei francofoni in America per preservare le proprie differenze culturali troverà un senso quando questo popolo otterrà il proprio paese e il riconoscimento che ne deriva. Ce lo meritiamo, ce lo meritiamo al pari di tutti gli altri popoli che hanno un proprio paese e una propria democrazia", ha dichiarato Paul Saint-Pierre Plamondon davanti ai sostenitori riuniti a Montréal. "È una questione di sopravvivenza", ha aggiunto.

Il rapporto con la monarchia

Sebbene il Parti québécois potrebbe non avere la maggioranza a sostegno di un Quebec indipendente, i suoi piani per ridimensionare la monarchia britannica sembrano riscuotere molto consenso. Il Canada fa parte del Commonwealth britannico. Re Carlo III, capo di Stato canadese, è rappresentato a Ottawa dal Governatore generale. Nelle province, Quebec incluso, la monarchia è rappresentata dai vicegovernatori. Secondo un sondaggio Leger del 2025, l'87% degli abitanti del Quebec ha dichiarato di non provare alcun legame con la monarchia britannica, mentre solo il 31% ha espresso un'opinione favorevole su Re Carlo. "Nulla impedisce

all'Assemblea nazionale (del Quebec) di agire come un parlamento sovrano e di approvare una legge che abolisca le funzioni del vicegovernatore, cessando di stanziare fondi per questa farsa che spreca denaro", ha affermato Paul Saint-Pierre Plamondon proponendo di destinare il budget del vicegovernatore

alla lotta contro i senzatetto.