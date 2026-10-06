Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Canada, separatisti vincono elezioni in Quebec: promesso nuovo referendum per indipendenza

Mondo

 Il ritorno al potere di questa formazione politica – che non guida la provincia dal 2014 – rappresenterà una sfida significativa per il primo ministro del Paese Mark Carney

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Gli indipendentisti del Parti québécois hanno vinto le elezioni in Quebec. Si appresterebbero quindi a formare il prossimo governo della provincia francofona canadese, dove hanno promesso di indire un nuovo referendum sull'indipendenza.

La questione del referendum

In base alle prime proiezioni dell'emittente pubblica CBC/Radio-Canada e del canale CTV News, il leader del Parti québécois, l'avvocato quarantanovenne Paul Saint-Pierre Plamondon diventerà il nuovo primo ministro della provincia, un territorio dotato di ampie competenze amministrative e popolato da 9 milioni di abitanti. Il ritorno al potere di questa formazione politica – che non guida la provincia dal 2014 – rappresenta una sfida significativa per il primo ministro del Canada Mark Carney. Il Parti québécois ha infatti promesso di indire un nuovo referendum sull'indipendenza del Quebec. Tuttavia, il suo leader ha precisato che attenderà la fine del mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, nel gennaio 2029, poiché l'attuale escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada non offre "un clima sereno per riflettere sul nostro futuro". Qualora dovesse svolgersi, si tratterebbe del terzo referendum organizzato in Quebec, dopo quelli del 1980 (quando i federalisti vinsero nettamente) e del 1995 (il risultato fu estremamente combattuto con appena il 50,58% dei voti a favore della permanenza nel Canada).

Le parole del partito vincitore

Il Quebec "merita di essere un paese" sovrano, ha ribadito Paul Saint-Pierre Plamondon: "La coraggiosa lotta dei francofoni in America per preservare le proprie differenze culturali troverà un senso quando questo popolo otterrà il proprio paese e il riconoscimento che ne deriva. Ce lo meritiamo, ce lo meritiamo al pari di tutti gli altri popoli che hanno un proprio paese e una propria democrazia", ha dichiarato Paul Saint-Pierre Plamondon davanti ai sostenitori riuniti a Montréal. "È una questione di sopravvivenza", ha aggiunto.

Il rapporto con la monarchia

Sebbene il Parti québécois potrebbe non avere la maggioranza a sostegno di un Quebec indipendente, i suoi piani per ridimensionare la monarchia britannica sembrano riscuotere molto consenso. Il Canada fa parte del Commonwealth britannico. Re Carlo III, capo di Stato canadese, è rappresentato a Ottawa dal Governatore generale. Nelle province, Quebec incluso, la monarchia è rappresentata dai vicegovernatori. Secondo un sondaggio Leger del 2025, l'87% degli abitanti del Quebec ha dichiarato di non provare alcun legame con la monarchia britannica, mentre solo il 31% ha espresso un'opinione favorevole su Re Carlo. "Nulla impedisce

all'Assemblea nazionale (del Quebec) di agire come un parlamento sovrano e di approvare una legge che abolisca le funzioni del vicegovernatore, cessando di stanziare fondi per questa farsa che spreca denaro", ha affermato Paul Saint-Pierre Plamondon proponendo di destinare il budget del vicegovernatore

alla lotta contro i senzatetto. 

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, raid Kiev su minibus: 3 morti e 3 feriti. LIVE

live Mondo

Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa, Evgeny Balitsky. "Un attacco mirato da...

7 ottobre, Katz: "Se Hamas attacca reagiremo in modo sproporzionato"

live Mondo

Il ministro della Difesa ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani,...

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Arabia Saudita, insulta Maometto sui social: condannato a morte

Mondo

A luglio, Anojan Sivarasa era stato arrestato: sequestrati smartphone e pc. Inizialmente, scrive...

Francia, protesta degli studenti: tensioni in diverse città

Mondo

Sono decine di migliaia i giovani manifestanti che oggi, 6 ottobre, sono presenti sulle...

Mondo: I più letti