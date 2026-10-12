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Francia, studente spara con fucile da caccia a scuola: feriti preside e professoressa

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L’episodio, che non sarebbe legato alle proteste di queste settimane, si è verificato in un istituto di Aubagne, vicino a Marsiglia. I due feriti non sarebbero in pericolo di vita. Un 14enne è stato fermato dagli agenti

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Il preside di una scuola media francese di Aubagne (vicino a Marsiglia) e un'insegnante di 37 anni sono stati feriti da un colpo di fucile da caccia mentre si trovavano nell’istituto. Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stato uno studente di 14 anni, poi fermato. Sarebbero stati uditi almeno quattro spari e l'insegnante ferita, sempre secondo quanto si apprende, sarebbe stata colpita di rimbalzo alla parte inferiore del corpo.

I due feriti non sono in pericolo di vita

Il preside e l'insegnante feriti sono stati soccorsi e non sono in pericolo di vita, riferisce una fonte vicina al caso. L'episodio, secondo le stesse fonti, non ha "alcun legame" con il movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori. La scuola media Joseph-Lakanal, inoltre, non era interessata da alcun blocco.

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La vicinanza delle istituzioni

Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez, il ministro dell'Istruzione nazionale Édouard Geffray e la ministra delegata all'Istruzione e alla Formazione professionale e all'Apprendistato Sabrina Roubache si recheranno sul posto questo pomeriggio.

Gli agenti fuori dall'istituto - ©Getty

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