L’episodio, che non sarebbe legato alle proteste di queste settimane, si è verificato in un istituto di Aubagne, vicino a Marsiglia. I due feriti non sarebbero in pericolo di vita. Un 14enne è stato fermato dagli agenti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il preside di una scuola media francese di Aubagne (vicino a Marsiglia) e un'insegnante di 37 anni sono stati feriti da un colpo di fucile da caccia mentre si trovavano nell’istituto. Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stato uno studente di 14 anni, poi fermato. Sarebbero stati uditi almeno quattro spari e l'insegnante ferita, sempre secondo quanto si apprende, sarebbe stata colpita di rimbalzo alla parte inferiore del corpo.

I due feriti non sono in pericolo di vita Il preside e l'insegnante feriti sono stati soccorsi e non sono in pericolo di vita, riferisce una fonte vicina al caso. L'episodio, secondo le stesse fonti, non ha "alcun legame" con il movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori. La scuola media Joseph-Lakanal, inoltre, non era interessata da alcun blocco. Vedi anche Proteste in Francia, continuano le manifestazioni degli studenti

La vicinanza delle istituzioni Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez, il ministro dell'Istruzione nazionale Édouard Geffray e la ministra delegata all'Istruzione e alla Formazione professionale e all'Apprendistato Sabrina Roubache si recheranno sul posto questo pomeriggio.