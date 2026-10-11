"AI e guerra nucleare: l'umanità potrebbe finire nel 2100". Lo studio

17 minacce globali

Come spiega il The Guardian, una nuova valutazione dei rischi globali ne ha individuati 17 per i prossimi 75 anni. Le minacce sono state scelte in base a due fattori: avere il potenziale di provocare la perdita di un numero elevato di anni di vita in buona salute, ma anche presentare possibili soluzioni. A stilare lo studio sono stati gli esperti della Commissione Lancet sulle minacce globali alla salute nel XXI secolo che hanno spiegato come tutte queste minacce siano collegate: per questo, l'approccio dovrebbe essere a 360 gradi. "Le decisioni prese oggi dai leader determineranno la salute e il benessere della prossima generazione", ha dichiarato il professor Christopher Murray, copresidente della commissione e direttore dell'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington. Ibrahim Abubakar, membro della commissione e professore di epidemiologia delle malattie infettive all'University College London (UCL), ha dichiarato: "Non partiamo dall'idea di dire: 'Guardate, vogliamo spaventarvi: ci sono un certo numero di minacce che incombono sull'umanità'. Partiamo invece dal presupposto che, se oggi siete responsabili delle decisioni politiche, a livello multilaterale globale oppure nazionale, queste sono le potenziali minacce che potreste trovarvi ad affrontare e questa è la misura in cui, intervenendo, potreste effettivamente fare la differenza".