Attesi oltre 200 millemetri di pioggia in poche ore nelle aree costiere e dell'entroterra. Le autorità hanno dichiarato l'allerta rossa in 17 distretti e invitato la popolazione alla massima prudenza
La Catalogna si prepara a fronteggiare un'ondata di maltempo che, secondo le autorità meteorologiche, potrebbe assumere le caratteristiche di un "miniuragano mediterraneo". Per le prossime ore è prevista un'intensa fase perturbata con piogge torrenziali, forti raffiche di vento e possibili fenomeni estremi.
Attesi oltre 200 millimetri di pioggia
La Protezione civile catalana e il servizio meteorologico Meteocat hanno diramato l'allerta rossa in diciassette distretti. Le previsioni indicano accumuli superiori a 200 millemetri di pioggia nell'arco di sei ore, con il rischio di tornado e trombe marine. Gli esperti avvertono che la situazione potrebbe aggravarsi rapidamente fino a trasformarsi in un evento eccezionale.
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Le zone più a rischio
Le aree maggiormente esposte sono quelle costiere e dell'immediato entroterra delle province di Tarragona, Barcellona e Girona. Nelle prossime ore il maltempo potrebbe estendersi anche alle zone interne della provincia di Girona. Per informare la popolazione, la Protezione civile invierà nel pomeriggio un messaggio di allerta sui telefoni cellulari attraverso il sistema Es-Alert.
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Il monitoraggio dell'emergenza
Secondo Meteocat, i modelli meteorologici indicano la possibile formazione di un sistema convettivo a mesoscala, che potrebbe alimentare condizioni atmosferiche importanti. Particolare attenzione è rivolta alla perturbazione che nelle ultime ore ha già colpito il sud della penisola iberica, soprattutto le aree di Murcia e Albacete, e che si sta dirigendo verso nord-est.
Presidente catalano: "Non è uno scherzo, massima prudenza"
Il presidente catalano Salvador Illa ha invitato i cittadini alla "massima prudenza". "Non è uno scherzo", ha avvertito intervenendo a un evento del Partito socialista catalano. Nel pomeriggio Illa presiederà una riunione di monitoraggio del piano contro le inondazioni Inuncat, nella sede del dipartimento dell'Interno, per seguire l'evoluzione del maltempo.
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