Le voci delle donne intervistate

Il Guardian ha reso note alcune dichiarazioni di donne che hanno subito stupri e aggressioni sessuali. Una di queste, che ha trascorso due anni in un hotel per richiedenti asilo dopo essere fuggita da persecuzioni religiose e violenza domestica, ha raccontato di essere stata ripetutamente molestata verbalmente e fisicamente da un membro del personale dell'hotel in cui era ospitata. L'uomo avrebbe preso il suo numero di telefono dal database e avrebbe iniziato a mandarle ripetutamente messaggi dal suo cellulare personale chiedendole rapporti sessuali. A quel punto, la donna lo ha denunciato.

In un altro caso, una donna arrivata nel Regno Unito dall’Iran ha dichiarato di essere stata violentata da una guardia di sicurezza dell'hotel. La vittima ha dichiarato di essere stata in dubbio sul se sporgere o meno denuncia, credendo che la polizia inglese fosse come quella iraniana.

Un'altra richiedente asilo proveniente dall'Uganda ha raccontato di non essere riuscita a trovare un avvocato del patrocinio gratuito che la rappresentasse: si tratta tra l'altro di una donna omosessuale che aveva chiesto asilo proprio per il timore di essere imprigionata o uccisa nel suo paese d'origine se il suo orientamento sessuale fosse stato scoperto. A tutte e tre le donne è stato successivamente concesso lo status di rifugiata. È probabile che i casi di violenza sessuale e stupro ai danni di richiedenti asilo non vengano denunciati in modo adeguato agli enti appaltatori del ministero dell'Interno che gestiscono gli alloggi.