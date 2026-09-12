A Portsmouth, nel sud dell’Inghilterra, il corteo anti-immigrazione dei South Coast Patriots e una controprotesta antirazzista si sono ritrovati in Guildhall Square. I manifestanti hanno sfilato con bandiere inglesi e britanniche, scandendo slogan per l’espulsione dei migranti. Di fronte, cartelli contro l’estrema destra e cori degli antirazzisti. La polizia è intervenuta per separare i manifestanti.
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Portsmouth, corteo anti-migranti e controprotesta in piazza
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