Portsmouth, corteo anti-migranti e controprotesta in piazza

A Portsmouth, nel sud dell’Inghilterra, il corteo anti-immigrazione dei South Coast Patriots e una controprotesta antirazzista si sono ritrovati in Guildhall Square. I manifestanti hanno sfilato con bandiere inglesi e britanniche, scandendo slogan per l’espulsione dei migranti. Di fronte, cartelli contro l’estrema destra e cori degli antirazzisti. La polizia è intervenuta per separare i manifestanti.