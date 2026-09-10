L’obiettivo era chiaro: trasformare le distese di ricci di mare in giungle sottomarine dove la vita marina possa prosperare. La missione di Rizza Citizen Science è riuscita nel suo intento e, in poco tempo, ha ridato vita a un ecosistema vivo e ricco: sono tornate le foreste di alghe e con loro, nuovi habitat per gli animali marini.

Dal 2024 a maggio 2026, in 23 giornate di intervento in tre siti costieri (Sørsjetéen, Telegrafbukta e Øksfjord) gruppi di volontari hanno complessivamente rimosso 98.085 ricci di mare. I subacquei hanno trascorso sott’acqua oltre 20mila minuti, pari a circa 14 giorni. Il lavoro testimonia già le fatiche fatte: a Sørsjetéen, le alghe hanno ricolonizzato un intero molo di 200 metri, mentre i lavori di ripristino a Øksfjord hanno visto il ritorno delle alghe su fondali precedentemente spogli. Le foreste in via di recupero stanno creando habitat di riproduzione per i pesci e contribuendo al ripristino della biodiversità marina.