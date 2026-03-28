MSC Foundation e Perry Institute per tutela dei coralli alle Bahamas

Obiettivo primario della collaborazione è aumentare la diversità dei coralli nella rete dei vivai e rafforzare le basi per il recupero delle barriere in tutto il Paese trasportando nuove specie per aumentare la resilienza di Ocean Cay, nei Caraibi. Parte del progetto comune è il Super Coral Reefs, programma ambizioso che intende identificare il logotipo di corallo resistente al riscaldamento globale e all’acidificazione delle acque

MSC Foundation e il Perry Institute for Marine Science (PIMS) hanno deciso di rafforzare una collaborazione di lunga data per continaure a proteggere e ripristinare alcuni dei coralli costruttori di barriera più minacciati dei Caraibi. L'obiettivo è sempre lo stesso: salvare la natura sottomarina delle Bahamas. Scienziati marini e specialisti del PIMS si sono recati a Ocean Cay - un ex sito di estrazione della sabbia che è stato oggetto di una bonifica completa e oggi ospita una struttura di ricerca -per celebrare una nuova tappa nella collaborazione: uno scambio di coralli volto ad aumentare la diversità dei vivai, rafforzare la resilienza genetica e sostenere il recupero delle barriere coralline in tutte le Bahamas. Durante la visita, gli scienziati del PIMS Alex Frans (Responsabile del Programma Coralli, Bahamas), Anwar Godet (Specialista in Operazioni Marine e sul Campo) e Gimel Morley (Responsabile Acquariologia dei Coralli) hanno lavorato insieme a Emeline Bouchet , Responsabile del Programma Marino della MSC Foundation, per realizzare l’espansione. Parte del progetto di grande importanza il Super Coral Reefs, programma ambizioso che intende identificare il logotipo di corallo resistente al riscaldamento globale e all’acidificazione delle acque, oltre a favorire la propagazione di tali specie.

“Il nostro obiettivo è quello di permettere alle barriere coralline delle Bahamas di vivere e prosperare nel lungo periodo,” ha dichiarato il dott. Aaron Hartmann , scienziato senior a capo del programma coralli del PIMS nelle Bahamas. “Aumentando la diversità dei coralli nella nostra rete di vivai, rafforziamo le basi per il recupero delle barriere in tutto il Paese e contribuiamo a proteggere queste specie in pericolo critico per le generazioni future.” Emeline Bouchet , Responsabile del Programma Marino della MSC Foundation, ha aggiunto: “Il nostro vivaio a Ocean Cay protegge ora uno dei più importanti nuclei rimanenti di corallo elkhorn nelle Bahamas. Ampliando il numero di specie coltivate e rafforzando la collaborazione con il PIMS, consolidiamo un approccio scientifico rigoroso contribuendo nel contempo alla protezione dei coralli in pericolo critico e favorendo la biodiversità marina bahamense.”

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In conformità con il permesso rilasciato dal Department of Environmental Planning and Protection (DEPP), il PIMS ha trasportato 100 frammenti di corallo cervo (Acropora cervicornis) e 150 frammenti di corallo cervo ibrido (Acropora prolifera) a Ocean Cay in contenitori appositamente progettati e a temperatura controllata per garantire un trasferimento sicuro. I frammenti sono stati installati sugli alberi di corallo del vivaio offshore di MSC Foundation, aumentando il numero di specie coltivate e portando il totale del vivaio a 637 frammenti . Il PIMS ha inoltre integrato frammenti di corallo elkhorn (Acropora palmata) nei vivai gestiti nell’ambito della Reef Rescue Network, aumentando la diversità genetica del materiale destinato al ripristino e contribuendo alla Bahamas Coral Gene Bank, una partnership con il governo delle Bahamas per salvaguardare le risorse genetiche dei coralli del Paese. La Reef Rescue Network è il programma di ripristino dei coralli del PIMS, che riunisce aziende, centri immersione e organizzazioni non profit per restaurare le barriere coralline nei Caraibi attraverso lo sviluppo, la manutenzione e il trapianto dai vivai.

Classificato come In Pericolo Critico nella Lista Rossa IUCN delle specie minacciate, alle Bahamas, le popolazioni rimanenti sono limitate. Il vivaio della MSC Foundation a Ocean Cay ospita alcuni dei pochi frammenti di questa specie attualmente coltivati attivamente nel Paese, rendendo la sua protezione e propagazione particolarmente importanti per la biodiversità marina bahamense. Ampliando il numero di coralli costruttori di barriera in pericolo critico in più siti di vivaio, la partnership rafforza la capacità nazionale di ripristino e contribuisce alla resilienza a lungo termine delle barriere coralline in tutta la regione.

Come ripristinare le barriere coralline

COLTIVAZIONE DEI CORALLI NEI VIVAI

Il ripristino dei coralli inizia con la raccolta attenta di piccoli frammenti da colonie sane. Questi frammenti vengono coltivati in vivai sottomarini, spesso sospesi su strutture chiamate “alberi di corallo”. In questi ambienti marini controllati, i coralli beneficiano di luce ottimale, flusso d’acqua adeguato e monitoraggio costante, crescendo più rapidamente e in modo più sicuro rispetto alle barriere degradate.

TRAPIANTO PER RICOSTRUIRE LA STRUTTURA DELLA BARRIERA CORALLINA

Quando i coralli nei vivai raggiungono dimensioni sufficienti, vengono “trapiantati” su siti selezionati della barriera. Fissati a substrati stabili, continuano a crescere e ricostruiscono gradualmente la complessa struttura tridimensionale che sostiene pesci, invertebrati e numerose altre specie marine. Specie come il corallo elkhorn (Acropora palmata) e il corallo cervo (Acropora cervicornis) sono particolarmente importanti perché crescono rapidamente e costruiscono la barriera. Le loro strutture ramificate costituiscono la base architettonica delle barriere caraibiche. Tuttavia, decenni di malattie, sbiancamento, danni da tempeste e pressioni costiere hanno ridotto le loro popolazioni di oltre l’80% in alcune regioni, portando alla loro classificazione come In Pericolo Critico. Mantenere la diversità genetica nei vivai è essenziale.

UNA STORIA CONDIVISA

Il PIMS è coinvolto fin dall’inizio nelle attività sui coralli della MSC Foundation. Nel 2019, gli scienziati del PIMS sono stati tra i primi esperti locali di conservazione marina a condurre valutazioni di base delle barriere coralline che hanno contribuito alla progettazione del programma della Fondazione. Le loro indicazioni scientifiche hanno guidato la selezione dei siti, lo sviluppo dei vivai e i protocolli di monitoraggio a lungo termine. L’espansione del vivaio avvenuta a febbraio rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento degli sforzi di ripristino attraverso la collaborazione.