A Ustica la campagna “Noi e il Mare” per la bonifica dei fondali

Oggi, nell’isola di Ustica, ha fatto tappa “Noi e il Mare”, la campagna organizzata dalla guardia costiera italiana e il progetto europeo Clean Sea Life con la collaborazione dei diving Mr Jump di Alessandro Ruju, Mare Nostrum di Tatiana Geloso, Orca diving Ustica di Davide Rizzo e Claire Coupel, Evasioni Blu di Rino Amodeo e Ustica diving di Jonathan Cecchinel. L’iniziativa che ha visto in acqua i subacquei dei diving e in banchina a supporto della raccolta di plastica, ferro, attrezzi da pesca e vetro, i volontari di Marevivo Ustica, rientra in una vasta operazione di bonifica dei fondali italiani organizzata per il terzo anno consecutivo in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani (8 giugno).

Il progetto

Trenta i centri d’immersione per i sub che si immergeranno in undici regioni costiere per liberare dai rifiuti porticcioli, Aree Marine Protette, aree di interesse naturalistico e archeologico, mentre il personale del Comandi territoriali e dei cinque Nuclei Subacquei della Guardia Costiera forniranno la fondamentale cornice di sicurezza alle attività. Fino a domani la campagna permetterà di recuperare dal mare rifiuti solidi, plastiche e ogni altro materiale inquinante e i cui risultati si sommeranno alle 20 tonnellate di rifiuti recuperati nelle precedenti edizioni. L’iniziativa si collega idealmente anche alle finalità dell’operazione “reti fantasma”, condotta senza soluzione di continuità dai nuclei sub della Guardia Costiera, che si sono immersi anche in occasione della Giornata degli oceani per rimuovere le reti da pesca abbandonate su fondali marini, che rappresentano un danno concreto per l’ambiente marino, a causa delle micro-particelle sintetiche che disperdono nonché un pericolo per la sicurezza di sub e bagnanti. Dal 2019, ad oggi, sono oltre 36 le tonnellate di reti fantasma recuperate dalla Guardia Costiera.

Sindaco Ustica: “Difesa ambiente marino nostro obiettivo prpritario”

“La difesa dell’ambiente marino - afferma il sindaco di Ustica e presidente dell’Area Marina Protetta Salvatore Militello - rappresenta uno dei nostri obiettivi prioritari. Il problema ambientale si pone oggi, sostanzialmente, come problema di interesse generale; ciò vale tanto a livello locale e regionale, quanto a livello nazionale e internazionale. È doveroso, quindi, educare, soprattutto le nuove generazioni, al rispetto del mare. In questo contesto, la campagna “Noi e il mare”, rientra a pieno titolo nell’opera sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi ambientali con il coinvolgimento della società civile nelle attività di salvaguardia dell’ambiente”.