Il cancelliere tedesco e il presidente Usa avrebbero dovuto sentirsi oggi, 9 settembre, ma il colloquio è stato cancellato da Berlino: il portavoce Kornelius non ha confermato che la decisione sia stata presa per i commenti del tycoon per la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. "Si sono finalmente stancati delle norme e dei regolamenti sull'immigrazione, assolutamente disastrosi, che hanno danneggiato così gravemente la Germania. SONO IN ASCESA e non ne possono più! MGGA!!!, ha scritto Trump su Truth ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Salta la telefonata prevista per oggi, 9 settembre, tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente Usa Donald Trump in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri gemelle dell'11 settembre: è stata rinviata dalla parte tedesca. Il portavoce Stefan Kornelius in conferenza stampa a Berlino, alle domande dei giornalisti, non ha voluto confermare che la decisione sia stata presa a seguito dei commenti del presidente Usa per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. "Wow! Il partito populista in Germania ha appena vissuto una serata davvero importante. Si sono finalmente stancati delle norme e dei regolamenti sull'immigrazione, assolutamente disastrosi, che hanno danneggiato così gravemente la Germania. SONO IN ASCESA e non ne possono più! MGGA!!!", scrive il tycoon su Truth, adattando il suo Make America Great Again (Maga) al Make Germany Great Again (Mgga). Intanto Merz attacca duramente AfD, accusando il partito di essere “una forza distruttiva”, citando le posizioni sulla remigrazione – “non è altro che una pulizia etnica” – e la vicinanza alla Russia.

Botta e risposta tra Merz e Weidel: tensione al Bundestag “I cittadini della Sassonia-Anhalt hanno messo in chiaro, esprimendosi col voto sovrano della democrazia, che il governo nero-rosso è finito. Friedrich Merz distrugge lo spazio politico della negoziazione", ha detto la leader di AfD Alice Weidel, parlando al Bundestag a Berlino. Subito dopo le ha risposto Merz. “La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica", ha detto, sottolineando che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è già il consenso nel governo. Weidel ha anche accusato il governo tedesco di inasprire la retorica di guerra tra Ucraina e Russia, mentre gli Usa cercherebbero di fermala. Anche su questo ha risposto Merz. L’AfD è “una forza distruttiva" che strumentalizza l'Ucraina, "trasformando i carnefici in vittime", ha detto. “Il fascino della democrazia viene minacciato dalla Russia. Ciò che vi contraddistingue è il disprezzo per le nostre istituzioni democratiche e una costante denigrazione personale dei rappresentanti del nostro Stato. Questo è il tratto distintivo della vostra politica e questo è il tratto distintivo della vostra azione politica”, ha poi aggiunto. Vedi anche Perché AfD e le ultradestre stanno conquistando il voto degli esclusi

AfD incassa i primi no per la formazione della giunta regionale La strada per formare la nuova giunta regionale nella Sassonia-Anhalt per l'ultradestra di AfD si conferma comunque in salita, come da previsioni: il partito ha incassato i primi no per eventuali consultazioni da parte dei verdi e dei socialdemocratici. "È assurdo immaginare che noi condurremo dei colloqui con l'estrema destra per il futuro di questo Paese", ha detto la candidata Susan Sziborra Seidlitz alla Dpa. Anche i socialdemocratici hanno negato i colloqui: "La richiesta è arrivata per mail e noi non accogliamo l'offerta", ha risposto la portavoce all'agenzia tedesca. AfD, guidata dal candidato Ulrich Siegmund, pur avendo trionfato nel Land con il 43,8% dei voti, non ha infatti raggiunto la maggioranza assoluta. Per formare un esecutivo potrebbe forse contare sulla sponda del Bsw di Sahra Wagenknecht. Vedi anche Germania: chi è Ulrich Siegmund, il leader di AfD che ha vinto le elezioni in Sassonia-Anhalt