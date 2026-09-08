Dazi, scattano le tariffe canadesi contro gli Usa per 20 miliardi

Lo scontro Trump-Carney

Lo scontro commerciale tra i due vicini ha raggiunto livelli senza precedenti dopo che il 21 agosto il primo ministro canadese Mark Carney ha interrotto i negoziati con la Casa Bianca. L'ex banchiere centrale ha accusato gli Stati Uniti di voler imporre un accordo "ingiusto" con l'obiettivo finale di trasformare il Canada in una "filiale" e "distruggere" la sua industria, in particolare quella automobilistica. Carney ha inoltre chiamato in causa le condizioni poste da Washington sulla lingua francese, tema politicamente sensibile in Canada. Secondo il premier, il progetto di accordo avrebbe messo in discussione la presenza dei media francofoni online e l'obbligo dell'etichettatura bilingue dei prodotti. La Casa Bianca ha negato che la questione sia mai stata una "linea rossa".

Una situazione che non accenna a migliorare, una ripresa dei negoziati non è infatti al momento in programma e nelle ultime due settimane lo scontro verbale si è ulteriormente intensificato. Alla vigilia dell'entrata in vigore della rappresaglia canadese, Donald Trump ha minacciato di colpire il costruttore aeronautico Bombardier. "Niente più vendite di Bombardier negli Stati Uniti", ha scritto il presidente su Truth. Bombardier ha replicato ricordando che i suoi aerei "generano decine di migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti", dove l'azienda è presente in una ventina di Stati e si avvale di 2.800 fornitori.