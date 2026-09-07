I genitori di Celeste Rivas Hernandez hanno chiesto la pena di morte per il cantante D4vd, che un giudice di Los Angeles ha rinviato a processo per l'omicidio della figlia 14enne, i cui resti smembrati furono trovati nel bagagliaio della sua Tesla. La richiesta è arrivata nel giorno in cui la ragazza avrebbe compiuto 16 anni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La famiglia di Celeste Rivas Hernandez ha chiesto che il cantante D4vd sia condannato alla pena capitale. La richiesta arriva dopo che un giudice di Los Angeles ha disposto il rinvio a processo dell'artista per l'omicidio della quattordicenne, i cui resti smembrati erano stati ritrovati un anno fa nel bagagliaio della sua Tesla. A pesare, nelle parole dei genitori, è il ritratto di un uomo "vuoto dentro e senza coscienza".

epaselect USA D4VD CRIME

"Sarebbe perfetta per un essere umano di questo tipo" In un comunicato diffuso tramite il loro legale, i genitori della ragazza hanno usato parole durissime: "Se la pena di morte fosse applicabile, sarebbe perfetta per un essere umano di questo tipo, privo di sentimenti, vuoto dentro e senza coscienza, che ha causato soltanto dolore a nostra figlia, alla nostra famiglia e a chi le voleva bene". La dichiarazione è stata resa pubblica nel giorno in cui Celeste avrebbe compiuto 16 anni. Il difensore del cantante, il cui vero nome è David Anthony Burke, non ha commentato. Leggi anche Usa, cantante D4vd a processo per l'omicidio di una 14enne

Il ritrovamento nel bagagliaio della Tesla Il corpo dell'adolescente era stato scoperto nel vano di carico anteriore della Tesla di Burke, in un deposito per veicoli sequestrati di Los Angeles, nel settembre di un anno fa. Secondo i procuratori, l'auto era stata abbandonata in strada vicino all'abitazione del cantante e rimossa dopo la segnalazione di un veicolo lasciato incustodito. Dentro un sacco nero per cadaveri erano stati trovati la testa e il torso in avanzato stato di decomposizione; un secondo sacco conteneva altre parti del corpo. Leggi anche Il musicista D4vd arrestato con l'accusa di aver ucciso una 14enne

L'arresto e le accuse Burke, 21 anni, originario di New York, è stato arrestato ad aprile nella zona di Hollywood Hills. Il cantante si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio, abuso sessuale continuato ai danni di una minore di 14 anni e mutilazione illegale di resti umani. Leggi anche Di una minorenne scomparsa il corpo trovato in auto del rapper LA D4vd