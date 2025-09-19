Di una minorenne scomparsa il corpo trovato in auto del rapper LA D4vd

Il corpo in decomposizione avvolto in un sacco di plastica ritrovato l'8 settembre nell'auto di proprietà del rapper David Anthony Burke, è stato identificato. Si tratta di un'adolescente californiana i cui genitori non avevano più avuto notizie dal maggio dello scorso anno. Al momento della scomparsa, la giovane aveva 13 anni ascolta articolo

Originaria di Lake Elisnor, in California, Celeste Rivas Hernandez, era scomparsa il 5 maggio del 2024 e aveva 13 anni. Da quel momento i genitori non hanno più avuto notizie di lei sino a quando lo scorso martedì è stata accertata l'identificazione dei resti di un cadavere ritrovato in un'auto targata Tesla di proprietà del rapper D4vd. Al momento l'artista non è sospettato di aver commesso l'omicidio.

In corso le indagini della polizia Dopo l'identificazione del corpo della vittima, mercoledì sera la polizia ha eseguito un mandato di perquisizione nella villa hollywoodiana dove vive il rapper. La casa del ragazzo si trovava vicino a dove era stata abbandonata l'auto a lui intestata prima che venisse sequestrata e portata in un deposito di rimorchi di Hollywood. Gli investigatori hanno utilizzato il luminol per ritracciare eventuali tracce di sangue nell'abitazione. Al momento le circostanze della morte dell'adolescente sono poco chiare e la causa della morte non è ancora stata determinata. Dopo che l'8 settembre la polizia è intervenuta all'Hollywood Tow su Mansfield Avenue "per cattivo odore proveniente da un veicolo", le indagini sono state affidate alla Divisione rapine e omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Le autorità non hanno condiviso ulteriori dettagli su Rivas Hernandez né su eventuali legami accertati tra lei e il cantante. Secondo quanto riportatao da Fox LA, il dipartimento di polizia aveva reso noti alcuni particolari della vittima per facilitarne l'identificazione: alta 1 metro e 57, aveva capelli neri e ondulati e un tatuaggio sull'indice destro con la scritta "Shhhh...". La 13enne è stata trovata con indosso un top a tubino, leggings neri, un orecchino a bottone e un braccialetto a catena di metallo giallo. Leggi anche Cadavere trovato nella Tesla abbandonata del rapper americano D4vd