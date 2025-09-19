Di una minorenne scomparsa il corpo trovato in auto del rapper LA D4vd

Il corpo in decomposizione avvolto in un sacco di plastica ritrovato l'8 settembre nell'auto di proprietà del rapper David Anthony Burke, è stato identificato. Si tratta di un'adolescente californiana i cui genitori non avevano più avuto notizie dal maggio dello scorso anno. Al momento della scomparsa, la giovane aveva 13 anni
Originaria di Lake Elisnor, in California, Celeste Rivas Hernandez, era scomparsa il 5 maggio del 2024 e aveva 13 anni. Da quel momento i genitori non hanno più avuto notizie di lei sino a quando lo scorso martedì è stata accertata l'identificazione dei resti di un cadavere ritrovato in un'auto targata Tesla di proprietà del rapper D4vd. Al momento l'artista non è sospettato di aver commesso l'omicidio.
In corso le indagini della polizia
Dopo l'identificazione del corpo della vittima, mercoledì sera la polizia ha eseguito un mandato di perquisizione nella villa hollywoodiana dove vive il rapper. La casa del ragazzo si trovava vicino a dove era stata abbandonata l'auto a lui intestata prima che venisse sequestrata e portata in un deposito di rimorchi di Hollywood. Gli investigatori hanno utilizzato il luminol per ritracciare eventuali tracce di sangue nell'abitazione. Al momento le circostanze della morte dell'adolescente sono poco chiare e la causa della morte non è ancora stata determinata. Dopo che l'8 settembre la polizia è intervenuta all'Hollywood Tow su Mansfield Avenue "per cattivo odore proveniente da un veicolo", le indagini sono state affidate alla Divisione rapine e omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Le autorità non hanno condiviso ulteriori dettagli su Rivas Hernandez né su eventuali legami accertati tra lei e il cantante. Secondo quanto riportatao da Fox LA, il dipartimento di polizia aveva reso noti alcuni particolari della vittima per facilitarne l'identificazione: alta 1 metro e 57, aveva capelli neri e ondulati e un tatuaggio sull'indice destro con la scritta "Shhhh...". La 13enne è stata trovata con indosso un top a tubino, leggings neri, un orecchino a bottone e un braccialetto a catena di metallo giallo.
Le indiscrezioni sul rapporto tra l'adolescente e il rapper
Secondo la testata americana TMZ, D4vd, il cui vero nome è David Anthony Burke, ha lo stesso tatuaggio della vittima sull'indice destro. Anche altre celebrità come Rihanna, Lindsay Lohan e Lily Allen, tuttavia, condividono lo stesso tatuaggio. TMZ ha contattato la madre di Rivas, che ha detto loro di sapere solo che Celeste usciva con un certo "David" ma ha anche sostenuto di non averlo mai visto. La madre ha dichiarato alla rivista che sua figlia era scomparsa da più di un anno e che nutriva sospetti riguardo ai resti trovati nella Tesla. I vicini del rapper hanno raccontato a Rolling Stone che la Tesla Model Y è stata spostata più volte negli ultimi tre mesi prima di essere abbandonata in Bluebird Avenue, dove è stata poi ritrovata. In base a quanto emerge dai commenti e dalle pubblicazioni dei fan sui social, pare che nel 2023 sia trapelata sul web una canzone intitolata "Celeste", pubblicata su SoundCloud e attribuita proprio a Burke. Un rappresentante di D4vd ha dichiarato alla NBC che l'artista è stato informato dell'accaduto: " Sebbene sia ancora in tournée, sta collaborando pienamente con le autorità". Intanto, con l'avvio delle indagini, l'etichetta discografica del rapper, Interscope, ha accellerato il lancio del prossimo album deluxe del cantante e di tutta la promozione musicale per lui. L'artista ha annullato solo il concerto di mercoledì a Seattle, ma al momento non risulta essere stato annullata la sua prossima esibizione prevista a Los Angeles al Greek Theatre.