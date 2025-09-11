Bergamo, donna morta in casa da un anno: figlia nasconde il cadavere

Il decesso dell'anziana risale a settembre dell'anno scorso. La donna che ha occultato il cadavere della madre in casa è stata ricoverata in Psichiatria. L’allarme dai vicini e dal fratello

Una donna di Bergamo ha tenuto in casa per un anno il cadavere della propria anziana madre. La scoperta è avvenuta quando la polizia locale e i vigili del fuoco si sono presentati all'appartamento di via De Gasperi, dopo che l'altro figlio dell'anziana di 101 anni ha riferito che da giorni la sorella non gli rispondeva al telefono.