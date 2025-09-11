Bergamo, donna morta in casa da un anno: figlia nasconde il cadavere

Esplora tutte le offerte Sky
Bergamo, donna morta in casa da un anno: la figlia nasconde il cadavere

Cronaca
©Ansa

Il decesso dell'anziana risale a settembre dell'anno scorso. La donna che ha occultato il cadavere della madre in casa  è stata ricoverata in Psichiatria. L’allarme dai vicini e dal fratello

Una donna di Bergamo ha tenuto in casa per un anno il cadavere della propria anziana madre. La scoperta è avvenuta quando la polizia locale e i vigili del fuoco si sono presentati all'appartamento di via De Gasperi, dopo che l'altro figlio dell'anziana di 101 anni ha riferito che da giorni la sorella non gli rispondeva al telefono. 

Il ritrovamento del cadavere

La scoperta del cadavere dopo l'ennesima segnalazione. In casa, a letto, come riporta L'eco di Bergamo, c'era il corpo in avanzato stato di decomposizione dell'anziana madre. Sul posto è poi intervenuta la Scientifica per i rilievi: la salma dell'anziana sarà sottoposta all'autopsia, ma dai primi accertamenti pare che il decesso della madre risalirebbe al settembre dell'anno scorso. La donna, italiana e dipendente pubblica, è stata poi ricoverata in Psichiatria. 

