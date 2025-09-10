Esplora tutte le offerte Sky
Cadavere trovato nella Tesla abbandonata del rapper americano D4vd

Il corpo è stato trovato dalla polizia di Los Angeles in avanzato stato di decomposizione chiuso all'interno di un sacco nel bagagliaio dell'auto appartenente al giovane rapper americano, abbandonata da giorni in un deposito 

La polizia di Los Angeles è stata chiamata ad intervenire in un deposito d’auto a causa di un "odore sgradevole proveniente da una vettura in sosta". Nel bagagliaio di un’auto di lusso abbandonata da giorni, le forze dell’odine hanno trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Secondo il Los Angeles Times si tratterebbe di una donna, ma l'identità della vittima non è stata ancora resa nota dalle autorità. Unica cosa certa è il proprietario dell’auto: la Tesla è intestata al cantante D4vd, nome d'arte di David Anthony Burke, giovane artista statunitense che ha duettato con Damiano David nel brano "Tangerine".

Il ritrovamento del cadavere all’interno dell’auto

Il cadavere è stato ritrovato dagli agenti in avanzato stato di decomposizione e non integro chiuso all'interno di un sacco nel bagagliaio dell'auto di lusso, posteggiata da alcuni giorni in un deposito giudiziario di Hollywood. La Tesla è stata posta sotto sequestro. Ad essere ritrovati sarebbero stati soltanto i resti di torso e testa. Al momento non sono emersi collegamenti tra il decesso e il rapper, ma il fatto che l'auto fosse intestata a lui è ovviamente oggetto di indagine da parte della polizia di Los Angeles. 




