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Il musicista D4vd arrestato con l'accusa di aver ucciso una 14enne

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David Burke, musicista ventunenne conosciuto come "D4vd", è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles con l'accusa di aver ucciso Celeste Rivas, una ragazza di 14 anni, i cui resti sono stati ritrovati nel 2025 nel bagagliaio di un'auto a lui intestata

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La polizia di Los Angeles ha annunciato nelle scorse ore l'arresto di David Burke, musicista ventunenne noto professionalmente come "D4vd", con l'accusa di aver ucciso Celeste Rivas, una ragazza di 14 anni, i cui resti sono stati ritrovati nel 2025 nel bagagliaio di un'auto a lui intestata. Lo riporta l'agenzia Reuters.

La vittima

Rivas, originaria di un sobborgo a circa 110 km a sud-est di Los Angeles, era scomparsa da quasi un anno e mezzo quando i suoi resti in avanzato stato di decomposizione erano stati rinvenuti nel settembre dello scorso anno. Il veicolo era rimasto parcheggiato per settimane in un quartiere di Hollywood Hills prima di essere rimosso e portato in un deposito, dove gli addetti alla rimozione erano stati attirati da un odore nauseabondo. Poi la scoperta del cadavere. 

"Gli investigatori del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, Divisione Rapine e Omicidi, hanno arrestato David Burke, un ventunenne residente a Los Angeles, per l'omicidio di Celeste Rivas", ha dichiarato la polizia di Los Angeles in un comunicato apparso anche sui social network. Burke, è emerso, è stato trattenuto senza possibilità di cauzione e il suo caso sarà presentato alla procura lunedì prossimo, si legge ancora nel comunicato. Blair Berk, l'avvocato che rappresenta David Burke, ha in gran parte evitato di rilasciare dichiarazioni pubbliche. Prima dell'arresto di Burke, Berk aveva affermato che non vi erano prove rese pubbliche che collegassero il suo cliente ad un crimine del genere.

L'ascesa nel mondo della musica

D4vd ha raggiunto il suo massimo livello di popolarità nel 2022 dopo che le canzoni che registrava sul suo telefono per i suoi video di Fortnite sono diventate virali su TikTok, soprattutto con la hit "Romantic Homicide" che lo ha aiutato a firmare un contratto con la Darkroom/Interscope Records, un'etichetta legata a Billie Eilish.

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