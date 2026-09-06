Scrittrice e poetessa prolifica, la donna è scomparsa a 85 anni a New York per complicazioni legate a problemi di salute. Mercoledì scorso era venuta a mancare Gloria Steinem, sua compagna di lotte

Per Robin Morgan la sorellanza era tutto. Era potente, come si legge sulla sua antologia più famosa, pubblicata nel 1970, Sisterhood is powerful, era globale, come titolò la sua seconda antologia, Sisterhood is global (1984), ed era per sempre (Sisterhood is forever, 2003). Così tanto potente, globale e per sempre che, come se fosse un programma, Morgan è deceduta a 85 anni a Manhattan sabato 5 settembre, pochi giorni dopo quelli dell’amica e compagna di battaglie femministe, Gloria Steinem . Insieme avevano co-fondato il Women's Media Center, organizzazione no-profit a sostegno delle donne che lavorano nei media, e soprattutto avevano combattuto fianco a fianco per sovvertire l’abitudine di estromettere le donne dal dibattito culturale, sociale, politico. “Eravamo stanche di preparare caffè e occuparci di politica”, dichiarò Morgan in un’intervista al Guardian nel 2006.

La vita di Robin Morgan

Il figlio Blake Morgan ne ha annunciato la morte dopo una serie di problemi di salute nelle ultime settimane. Poetessa, scrittrice e giornalista, Morgan è stata una delle figure più influenti del femminismo americano della seconda ondata, attivista a tutto campo. Tra gli anni Sessanta e Settanta fu protagonista di una stagione di profonde trasformazioni sociali e culturali, contribuendo a cambiare il modo in cui le donne guardavano a sé stesse, alla politica e alla società. Da bambina prodigio della televisione americana, celebrata come the ideal American girl, la ragazza statunitense ideale, Morgan divenne una militante capace di mettere in discussione convenzioni e poteri consolidati, dentro e fuori il movimento femminista. Naque nel 1941 in Florida e crebbe nello stato di New York: a quattro anni conduceva un programma radiofonico e alla fine degli anni Quaranta entrò nel cast della popolare serie televisiva Mama. Dietro la facciata della ragazza statunitense ideale però, si nascondeva una personalità fuori dagli schemi comuni imposti dal buon costume e dalla convenzione. Iniziò ad allontanarsi dallo spettacolo per dedicarsi alla letteratura, frequentò da uditrice i corsi della Columbia University, partecipò alle mobilitazioni per i diritti civili e alle proteste contro la guerra in Vietnam, avvicinandosi ai gruppi della nuova sinistra.

Nel 1968 Morgan fu tra le organizzatrici della storica protesta contro il concorso di Miss America ad Atlantic City, considerata una delle prime grandi manifestazioni pubbliche del moderno movimento di liberazione delle donne. La protesta sarebbe poi entrata nell'immaginario collettivo anche per il cosiddetto "rogo dei reggiseni", episodio in realtà legato al gesto simbolico di gettare biancheria e altri oggetti in un "Freedom Trash Can". Due anni dopo Morgan pubblicò Sisterhood Is Powerful, antologia di testi del movimento delle donne destinata a diventare uno dei libri fondamentali del femminismo contemporaneo. L'opera è stata citata dalla New York Public Library nel 1995 tra i cento libri più influenti del XX secolo.