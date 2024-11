Perché il femminismo è anche una cosa da uomini

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, le piazze delle città italiane si tingono di fucsia e, in mezzo alla marea, stanno anche tanti uomini. “Il femminismo è uno sguardo esterno che aiuta anche noi maschi a riconoscere il privilegio che abbiamo e i canoni in cui siamo costretti”, commenta a Sky tg24 Insider Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista. Che ci aiuta a capire in quali comportamenti quotidiani, dal catcalling alla galanteria non richiesta, si nascondano atteggiamenti violenti