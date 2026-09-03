Addio a Gloria Steinem, icona dei diritti donne e del femminismo

Aveva 92 anni, è deceduta nella sua casa di New York. La sua morte è stata annunciata dalla fondazione che porta il suo nome, la Gloria's Foundation

"Il suo più grande dono - si legge ancora - è stata la capacità di ascoltare gli altri, di far sentire gli altri considerati e ascoltati. Le sue parole, le azioni e l'esempio hanno aiutato le persone ad essere più vere. Gloria ha vissuto in modo autentico, sempre con curiosità e un grande senso dell'umorismo. Ha trascorso i suoi ultimi anni facendo le due cose che amava di più: essere in comunità con gli altri e scrivere. Ha accolto centinaia di ospiti nella sua sala da pranzo per Talking Circles, una tradizione che era convinta sarebbe continuata a lungo anche dopo la sua morte. Come ha scritto nel suo prossimo libro, An Unexpected Life, 'ho vissuto per più di cinquanta anni in questo brownstone, in stanze che hanno visto vite prima le mie, e ne conoscerà altre dopo che me ne sarò andata'. Questo libro, insieme al suo impegno nel far diventare la sua casa un centro per i movimenti di giustizia sociale, sono tra i tanti doni che Gloria ha dato al mondo con la speranza di avere effetti per le generazioni future. Gloria ha spesso citato l'adagio: 'Un battito di ali di può cambiare il tempo a centinaia di miglia da qui'. "Gloria amava la tradizione di accendere fiamme di segnale su colline per illuminare la strada verso l'altro lato della montagna. Accendere la propria candela per Gloria fa parte di questa comunitò globale e celeste. Al posto dei fiori - conclude il post - ha chiesto a coloro che desiderano onorarla con un dono, di fare una donazione alla Fondazione Gloria".

"Ieri Gloria Steinem è morta in pace nella sua casa a New York, circondata da alcune delle tante persone che l'amavano. Gli anni, quasi un secolo, che ha trascorso sulla terra sono stati ben vissuti, e ha continuato a lavorare per l'uguaglianza fino alla fine", si legge sul profilo Instagram ufficiale della fondazione.

È morta ieri a New York, all'età di 92 anni, Gloria Steinem, icona dei diritti delle donne. La notizia della scomparsa della scrittrice, giornalista, attivista statunitense è stata confermata dalla famiglia e dai canali ufficiali della sua fondazione.

La sua storia

Come giornalista e fondatrice della rivista Ms., nonché come attivista politica, oratrice e figura di spicco nel panorama nazionale, Gloria Steinem è diventata un simbolo della seconda ondata femminista: l'espansione del movimento oltre il suffragio femminile, in una più ampia campagna per la parità sul lavoro, in famiglia e di fronte alla legge. "Nel mio cuore, credo che una donna abbia due scelte", disse una volta "O è femminista o è masochista".

Con il suo fisico slanciato, le minigonne alla moda e i capelli lisci e pettinati con cura, portò glamour e passione alla causa, sfidando la percezione popolare delle femministe come radicali che bruciavano i reggiseni. Per anni portavoce più importante del movimento, le viene riconosciuto il merito di aver contribuito a rendere il femminismo più rappresentativo delle donne povere e appartenenti a minoranze, molte delle quali si erano sentite escluse dalla causa.